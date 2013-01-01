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即时要闻
【金融】16日港股跌1.8%  
[2009年06月16日]
【政经】胡锦涛在俄罗斯发表讲话（全文）  
[2009年06月16日]
【政经】土耳其总统将访华  
[2009年06月16日]
【政经】外交部就伊朗大选表态  
[2009年06月16日]
【金融】16日上海期金跌势趋缓  
[2009年06月16日]
【金融】16日现货金银涨跌不一  
[2009年06月16日]
【海外】印巴领导人孟买袭击后首次会晤  
[2009年06月16日]
【产业】中水投28亿建黑龙江风电项目  
[2009年06月16日]
【政经】统计局回应经济增速质疑  
[2009年06月16日]
【金融】16日中小板指数震荡靠稳  
[2009年06月16日]
【政经】统战部：达赖缺乏起码诚意  
[2009年06月16日]
【金融】16日认购权证多微跌  
[2009年06月16日]
【政经】江苏模板滑落事故致八人死亡  
[2009年06月16日]
【政经】统计局回应经济数据遭质疑  
[2009年06月16日]
【金融】16日台北股市小跌  
[2009年06月16日]
【政经】邓玉娇案作出一审判决  
[2009年06月16日]
【政经】武隆救援或因地质隐患随时停止  
[2009年06月16日]
【海外】日出台对朝制裁新措施  
[2009年06月16日]
【金融】16日东京股市跌2.86%  
[2009年06月16日]
【产业】中国纺织品对美出口出现回暖  
[2009年06月16日]
【金融】QFII、社保5月无新开户  
[2009年06月16日]
【海外】16日14时新流感疫情数字  
[2009年06月16日]
【金融】上证180和沪深300调整样本股  
[2009年06月16日]
【海外】调查显示德企融资困难加剧  
[2009年06月16日]
【金融】日央行维持现行基准利率不变  
[2009年06月16日]
【海外】阿根廷首现新流感死亡病例  
[2009年06月16日]
【金融】花旗与世行为新兴市场融资  
[2009年06月16日]
【金融】花旗：借贷人需接受紧缩现实  
[2009年06月16日]
【海外】美前总统克林顿联合国履新  
[2009年06月16日]
【金融】16日早盘沪指跌0.91%  
[2009年06月16日]
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