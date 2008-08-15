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即时要闻
【金融】开放式股票型基金净值均跌2.75％  
[2008-08-16]
【金融】英镑兑美元汇率跌至两年来最低  
[2008-08-16]
【金融】LME基本金属大幅收低  
[2008-08-16]
【产业】T-Mobile将售谷歌手机  
[2008-08-16]
【政经】我科考队进入北极海冰快速变化中心区  
[2008-08-16]
【海外】波兰美国骤然达成反导协议  
[2008-08-16]
【海外】莫斯科首座飞机噪音监测站试运行  
[2008-08-16]
【奥运】张宁获得奥运会羽毛球女单冠军  
[2008-08-16]
【奥运】考文垂为非洲赢得游泳首金  
[2008-08-16]
【奥运】俄罗斯获男子20公里竞走金牌  
[2008-08-16]
【海外】法国经济前景堪忧  
[2008-08-16]
【海外】美推迟发射无人探月飞船  
[2008-08-16]
【海外】美国将建大型太阳能电站  
[2008-08-16]
【海外】墨西哥提高利率以抑制通胀  
[2008-08-16]
【海外】尼日利亚石油储量增至336亿桶  
[2008-08-16]
【产业】华能集团与陕西省政府达成合作  
[2008-08-16]
【海外】欧佩克调低世界原油需求增长预测  
[2008-08-16]
【奥运】英国获女子800米自由泳金牌  
[2008-08-16]
【奥运】俄罗斯获男子20公里竞走冠军  
[2008-08-16]
【奥运】菲尔普斯获男子100米蝶泳金牌  
[2008-08-16]
【奥运】津巴布韦获女子200米仰泳金牌  
[2008-08-16]
【海外】巴基斯坦剿灭462名武装分子  
[2008-08-15]
【海外】美国工业生产7月增长0.2％  
[2008-08-15]
【政经】国务院关于做好免除城市义务教育阶段学杂费通知  
[2008-08-15]
【金融】证监会就股市下跌等热点答问  
[2008-08-15]
【政经】北京查获110名奥运票贩子  
[2008-08-15]
【政经】“鼓楼袭击案”受伤游客已回国  
[2008-08-15]
【产业】15日国内金银价全线下挫  
[2008-08-15]
【金融】央行报告称民间借贷有利有弊  
[2008-08-15]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2008-08-15]
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