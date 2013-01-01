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即时要闻
【政经】中国乘客家属抵法处理善后事宜  
[2009年06月09日]
【政经】中国举行“长城6号”反恐怖演习  
[2009年06月09日]
【金融】日本日经指数早盘跌0．17％  
[2009年06月09日]
【产业】入门级iPhone售价降至99美元  
[2009年06月09日]
【金融】人民币市场汇价（6月9日）  
[2009年06月09日]
【海外】法航失事客机24具遇难者遗体已找到  
[2009年06月09日]
【产业】美法院裁定暂缓克莱斯勒交易案  
[2009年06月09日]
【产业】8日国际油价继续小幅下跌  
[2009年06月09日]
【政经】中国内地确诊89例甲流病例  
[2009年06月09日]
【政经】闽甲流确诊病例增至16例  
[2009年06月09日]
【政经】川甲流二代确诊病例增至八例  
[2009年06月09日]
【金融】8日美元对主要货币比价涨跌不一  
[2009年06月09日]
【金融】8日纽约黄金期货价格下跌  
[2009年06月09日]
【金融】8日纽约股市三大指数涨跌不一  
[2009年06月09日]
【政经】福建严处霞浦、长乐两起事故  
[2009年06月08日]
【产业】北京科兴启动甲流疫苗生产  
[2009年06月08日]
【政经】粤闽各确诊一“甲流”病例  
[2009年06月08日]
【海外】黎巴嫩议会多数派赢得选举  
[2009年06月08日]
【海外】新加坡和美国举行联合军演  
[2009年06月08日]
【海外】联合国驻尼日利亚官员遭绑架  
[2009年06月08日]
【政经】中德举行第三轮战略对话  
[2009年06月08日]
【产业】东航与上航重组进入操作层面  
[2009年06月08日]
【产业】欧佩克周油价加速上涨  
[2009年06月08日]
【金融】恒生银行：香港经济艰困依然  
[2009年06月08日]
【政经】麻生太郎会见王岐山  
[2009年06月08日]
【政经】贵州暴雨致山体滑坡四人死亡  
[2009年06月08日]
【政经】成都公交车燃烧事故九人出院  
[2009年06月08日]
【政经】法航空难罹难者家属赴法善后  
[2009年06月08日]
【政经】四川甲流二代病例增至四例  
[2009年06月08日]
【金融】肖钢：实现文化与金融共赢  
[2009年06月08日]
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