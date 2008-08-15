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即时要闻
【政经】香港上半年经济增长5.8%  
[2008-08-15]
【金融】中国证监会称将慎发大盘股  
[2008-08-15]
【金融】国际油价深度回落  
[2008-08-15]
【政经】安徽特大交通事故责任人获刑  
[2008-08-15]
【海外】津巴布韦政党间谈判本周末恢复  
[2008-08-15]
【海外】印尼宣称经济明年将继续增长  
[2008-08-15]
【奥运】多国国际贵宾近日抵京观赛  
[2008-08-15]
【奥运】英国获得场地自行车首金  
[2008-08-15]
【奥运】中国获男子举重85公斤级金牌  
[2008-08-15]
【奥运】白俄罗斯打破男子举重85公斤级总成绩世界纪录  
[2008-08-15]
【奥运】法国卫冕男子重剑团体冠军  
[2008-08-15]
【金融】房地产贷款增幅连续七个月回落  
[2008-08-15]
【产业】宝马召回20万辆美规汽车  
[2008-08-15]
【产业】内蒙古将统一实行网上售房  
[2008-08-15]
【海外】哥伦比亚炸弹爆炸事件四人死亡  
[2008-08-15]
【金融】上半年金融机构存款呈定期化态势  
[2008-08-15]
【金融】国开行完成法律尽职调查 将设股份公司　  
[2008-08-15]
【金融】恒生指数跌232点  
[2008-08-15]
【政经】央行报告预测下半年经济　  
[2008-08-15]
【政经】七月投资信心指数较上月无明显变化  
[2008-08-15]
【政经】贪污挪用社会救助款物将追究刑责  
[2008-08-15]
【奥运】中国获女子举重75公斤级金牌  
[2008-08-15]
【奥运】斯洛伐克获皮划艇激流回旋女子单人皮艇金牌   
[2008-08-15]
【政经】财政部对进口赈灾物资免税通关  
[2008-08-15]
【金融】沪深股市依然走势分化  
[2008-08-15]
【金融】央行发二季度货币政策执行报告  
[2008-08-15]
【金融】沪深B股双双小幅上行  
[2008-08-15]
【金融】权证成交大增一倍  
[2008-08-15]
【金融】国内黄金期货价全线下跌  
[2008-08-15]
【金融】中小板综合指数微升0.23%  
[2008-08-15]
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