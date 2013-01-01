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即时要闻
【政经】世卫专家建议维持五级警告  
[2009年06月06日]
【海外】巴西海军未找到失事客机残骸  
[2009年06月06日]
【海外】奥巴马抵达法国开始访问  
[2009年06月06日]
【海外】空客发出“事故信息电报”  
[2009年06月06日]
【海外】法国确定对外开发援助重点  
[2009年06月06日]
【海外】乌克兰确诊首例甲流病例  
[2009年06月06日]
【金融】5日伦敦股市继续收高  
[2009年06月06日]
【金融】两市流通市值本周增逾5%  
[2009年06月06日]
【金融】基金本周净值整体上升  
[2009年06月06日]
【海外】欧盟批准瑞典为沃尔沃提供贷款担保  
[2009年06月06日]
【产业】法德西或将斥巨资援助空客  
[2009年06月06日]
【金融】LME金属期价全线上扬  
[2009年06月06日]
【政经】甘肃将发行65亿元地方债  
[2009年06月06日]
【金融】芝加哥农产品期货价全线下跌  
[2009年06月06日]
【产业】通用拟向PAG出售“土星”  
[2009年06月06日]
【金融】5日纽期金价格大跌  
[2009年06月06日]
【金融】纽约汇市美元比价全面上涨  
[2009年06月06日]
【金融】5日纽约股市涨跌互见  
[2009年06月06日]
【产业】纽约油价盘中突破每桶70美元  
[2009年06月06日]
【海外】全球因新流感死亡125人  
[2009年06月06日]
【产业】国产汽车销量连续三月超百万  
[2009年06月06日]
【海外】美失业率5月份升至9.4%  
[2009年06月06日]
【海外】英国首相布朗开始重组内阁  
[2009年06月06日]
【政经】上海发现第八例新流感  
[2009年06月05日]
【政经】财政部发行350亿国债  
[2009年06月05日]
【政经】反垄断法两个配套规章出台  
[2009年06月05日]
【金融】中国愿购不超过500亿美元IMF新债券  
[2009年06月05日]
【政经】闽遣返台湾重要通缉犯  
[2009年06月05日]
【政经】《2008年中国环境状况》报告发布（附全文）  
[2009年06月05日]
【海外】达吉斯坦内务部长遇袭身亡  
[2009年06月05日]
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