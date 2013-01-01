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即时要闻
【产业】印尼通用汽车公司运作正常  
[2009年06月04日]
【金融】ETF联接基金即将推出  
[2009年06月04日]
【海外】欧盟促进就业拟斥资190亿欧元  
[2009年06月04日]
【政经】山西首现“甲流”疑似病例  
[2009年06月04日]
【金融】4日早盘沪指跌1.39%  
[2009年06月04日]
【金融】大摩有望率先脱离政府救助  
[2009年06月04日]
【金融】日经股指早盘跌0.27%  
[2009年06月04日]
【金融】4日人民币市场汇价  
[2009年06月04日]
【海外】马前总统被判四年监禁  
[2009年06月04日]
【金融】伦敦金属期货价格普遍收低  
[2009年06月04日]
【金融】4日沪深股市双双低开  
[2009年06月04日]
【海外】伯南克敦促控制政府财政赤字  
[2009年06月04日]
【政经】香港又增一“甲流”确诊病例  
[2009年06月04日]
【政经】福州新增三例“甲流”确诊病例  
[2009年06月04日]
【金融】3日伦敦股市大幅收低  
[2009年06月04日]
【海外】法航公布初步调查结果  
[2009年06月04日]
【产业】3日国际油价全面下滑  
[2009年06月04日]
【金融】3日纽约股市收低  
[2009年06月04日]
【金融】3日纽约汇市美元大幅反弹  
[2009年06月04日]
【政经】陈水扁儿女被改列伪证罪被告  
[2009年06月03日]
【海外】以色列外长说无轰炸伊朗计划  
[2009年06月03日]
【政经】北京销售红牛未检出可卡因  
[2009年06月03日]
【政经】温家宝与马总理纳吉布会谈  
[2009年06月03日]
【政经】深圳舞王大火案17人被公诉  
[2009年06月03日]
【金融】3日亚太主要股市多数上涨  
[2009年06月03日]
【海外】法官员称失事飞机“黑匣子”难找  
[2009年06月03日]
【政经】中国有望7月底制出新流感疫苗  
[2009年06月03日]
【政经】6月上半月将发行六只地方债  
[2009年06月03日]
【海外】欧元区一季度经济环比下滑2.5%  
[2009年06月03日]
【产业】中央拨50亿补贴汽车以旧换新  
[2009年06月03日]
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