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即时要闻
【海外】瑞典经济陷入严重衰退  
[2009年05月30日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年05月30日]
【金融】纽约股市大幅走高  
[2009年05月30日]
【金融】纽约黄金期货价格大幅上涨  
[2009年05月30日]
【产业】国际油价连续五个交易日上涨  
[2009年05月30日]
【金融】29日伦敦股市止跌反弹  
[2009年05月30日]
【金融】国际经济简讯  
[2009年05月30日]
【金融】港股全周劲升6.5%  
[2009年05月29日]
【政经】香港新增五例新流感确诊病例  
[2009年05月29日]
【金融】29日亚太主要股市普涨  
[2009年05月29日]
【政经】台湾新流感确诊病例增至11例  
[2009年05月29日]
【政经】暴雨洪涝致湖北85万人受灾  
[2009年05月29日]
【政经】黑龙江发生历史同期最重旱情  
[2009年05月29日]
【海外】韩媒说朝鲜又发短程导弹  
[2009年05月29日]
【海外】欧元区通胀率降至零  
[2009年05月29日]
【海外】朝鲜强硬回应安理会制裁可能  
[2009年05月29日]
【产业】微软全新中文搜索品牌发布  
[2009年05月29日]
【产业】达能集团宣布融资30亿欧元  
[2009年05月29日]
【金融】前五月上市公司再融资154.7亿元  
[2009年05月29日]
【海外】全球新流感疫情最新数字  
[2009年05月29日]
【产业】研究称北极圈蕴含大量天然气  
[2009年05月29日]
【海外】甲流疫苗可望于8月问世  
[2009年05月29日]
【海外】今年全球失业率或达6.8%  
[2009年05月29日]
【金融】28日汇市美元比价涨跌不一   
[2009年05月29日]
【海外】洪都拉斯地震 31人伤亡  
[2009年05月29日]
【产业】28日国际油价突破65美元   
[2009年05月29日]
【海外】第三次G20峰会将于9月召开  
[2009年05月29日]
【金融】28日伦敦股市微幅收低   
[2009年05月29日]
【产业】通用汽车多数债权人接受债转股  
[2009年05月29日]
【产业】美国4月份新房销售量微增  
[2009年05月29日]
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