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即时要闻
【政经】株洲坍塌事故高架桥爆破拆除  
[2009年05月27日]
【金融】27日台股涨3.10%  
[2009年05月27日]
【政经】国台办：首届海峡论坛体现三大特点取得圆满成功  
[2009年05月27日]
【政经】国台办：胡吴会谈成果具有重要意义  
[2009年05月27日]
【政经】国台办表示两岸可适时探讨建立军事安全互信机制  
[2009年05月27日]
【政经】吴伯雄率团抵渝开始第二站访问行程  
[2009年05月27日]
【海外】朝鲜对韩国加入“防扩散安全倡议”采取强硬军事措施  
[2009年05月27日]
【海外】英国经济前景不如政府预测乐观  
[2009年05月27日]
【海外】新加坡出现首个甲型H1N1流感确诊病例  
[2009年05月27日]
【海外】韩国警方将重新调查卢武铉死亡经过  
[2009年05月27日]
【海外】朝鲜宣布退出朝鲜战争停战协议束  
[2009年05月27日]
【金融】日经股指早盘上涨1.46%  
[2009年05月27日]
【海外】墨西哥27名高级官员被逮捕  
[2009年05月27日]
【产业】克莱斯勒新获财政部救援资金  
[2009年05月27日]
【金融】基金新增开户数继续增加  
[2009年05月27日]
【海外】日本4月贸易顺差继续下降  
[2009年05月27日]
【金融】27日人民币市场汇价  
[2009年05月27日]
【海外】韩媒称朝鲜再发短程导弹  
[2009年05月27日]
【产业】通用汽车与债权人谈判破裂  
[2009年05月27日]
【产业】纽约油价升至6个月新高   
[2009年05月27日]
【海外】孟加拉国风暴造成91人死  
[2009年05月27日]
【海外】联大推迟经济危机高级别会议   
[2009年05月27日]
【政经】广东新一例甲流疑似病例  
[2009年05月27日]
【海外】奥巴马提名拉丁裔联邦最高法官  
[2009年05月27日]
【海外】国际社会呼吁朝重返六方会谈  
[2009年05月27日]
【金融】26日欧洲三大股市普涨  
[2009年05月27日]
【金融】26日纽约股市大幅反弹   
[2009年05月27日]
【海外】纽约市两人死于甲流感  
[2009年05月27日]
【政经】中国强烈要求朝方信守无核化承诺  
[2009年05月27日]
【金融】财政部代发地方债已逾千亿  
[2009年05月26日]
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