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即时要闻
【奥运】菲尔普斯再捧一金  
[2008-08-15]
【海外】毛里塔尼亚军政权任命新总理  
[2008-08-15]
【奥运】美国连得两枚游泳金牌  
[2008-08-15]
【产业】俄冶金巨头被判价格垄断  
[2008-08-15]
【海外】欧元区经济二季度环比负增长  
[2008-08-15]
【金融】人民币市场汇价（8月15日）  
[2008-08-15]
【奥运】田径大战美将向中强力反扑  
[2008-08-15]
【海外】日本今天将举行战殁者追悼仪式  
[2008-08-15]
【海外】今年欧元区通胀预期提至3.6%  
[2008-08-15]
【政经】8.15国际财经快报  
[2008-08-15]
【海外】德国经济4年来首次出现下降  
[2008-08-15]
【产业】国际油价再度回落  
[2008-08-15]
【海外】美否认美波反导协议加剧美俄紧张关系  
[2008-08-15]
【海外】波兰和美国就反导基地达成协议  
[2008-08-15]
【金融】金融股领涨纽约股市  
[2008-08-15]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-08-15]
【海外】美韩高官将讨论朝核问题  
[2008-08-15]
【海外】美国取消同俄罗斯的军事演习  
[2008-08-15]
【海外】伊朗总统重申对话解决伊核问题  
[2008-08-15]
【产业】纽约黄金期货价格重拾跌势  
[2008-08-15]
【海外】叙黎总统同意勘定两国边界  
[2008-08-15]
【海外】伊拉克自杀式爆炸致18人亡  
[2008-08-15]
【海外】欧安组织将在格鲁吉亚增观察员  
[2008-08-15]
【金融】伦敦股市止跌反弹  
[2008-08-15]
【海外】美国和利比亚签公民赔偿协议  
[2008-08-15]
【海外】尼日利亚向喀麦隆移交巴卡西半岛  
[2008-08-15]
【奥运】德国获马术盛装舞步团体冠军  
[2008-08-14]
【海外】日本经济前景堪忧  
[2008-08-14]
【政经】浙江一吊车火灾引起五次爆炸  
[2008-08-14]
【海外】俄就南奥塞梯地位问题表态  
[2008-08-14]
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