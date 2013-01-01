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即时要闻
【金融】21日沪深股市双双低开  
[2009年05月21日]
【海外】国际财经快报  
[2009年05月21日]
【政经】温家宝出席中欧领导人会晤  
[2009年05月21日]
【海外】21日9时甲型H1N1流感疫情数字  
[2009年05月21日]
【海外】辛格被任命为新一届内阁总理  
[2009年05月21日]
【金融】20日伦敦股市微幅收低  
[2009年05月21日]
【金融】20日芝加哥农产品期货上涨  
[2009年05月21日]
【产业】20日国际油价全面上扬  
[2009年05月21日]
【金融】20日美股高开低走小幅下挫  
[2009年05月21日]
【金融】20日纽约期金价格小幅上涨  
[2009年05月21日]
【金融】20日纽约汇市美元继续下跌  
[2009年05月21日]
【政经】北京确诊第二例甲型H1N1流感病例  
[2009年05月20日]
【政经】高雄市长将拜会北京市长等  
[2009年05月20日]
【政经】中欧签署科技伙伴关系等三项协议  
[2009年05月20日]
【金融】农行发行500亿元次级债  
[2009年05月20日]
【产业】开心网起诉千橡  
[2009年05月20日]
【海外】20日东京确诊首个H1N1病例  
[2009年05月20日]
【政经】《基础测绘条例》（全文）  
[2009年05月20日]
【政经】原山西水利厅副厅长被开除公职  
[2009年05月20日]
【政经】《流动人口计划生育工作条例》（全文）  
[2009年05月20日]
【政经】全国防洪防汛责任人名单公布  
[2009年05月20日]
【金融】20日亚太地区股市多数上涨  
[2009年05月20日]
【政经】温家宝抵达布拉格  
[2009年05月20日]
【政经】审计署：支农资金违规26.93亿  
[2009年05月20日]
【金融】海康保险获1.5亿元注资  
[2009年05月20日]
【产业】节能产品获专项资金支持  
[2009年05月20日]
【海外】伊朗称其成功发射新一代导弹  
[2009年05月20日]
【政经】审计署今年第4号公告针对财政支农资金  
[2009年05月20日]
【产业】世行贷款支持山西煤层气开发  
[2009年05月20日]
【海外】越南13省出现霍乱疫情  
[2009年05月20日]
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