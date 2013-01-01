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即时要闻
【金融】19日美股三大指数涨跌互见  
[2009年05月20日]
【金融】19日伦敦股市继续收高  
[2009年05月20日]
【产业】国际油价小幅上扬  
[2009年05月20日]
【政经】人保部公布去年发展统计公报  
[2009年05月19日]
【海外】欧盟委员会总部仍然关闭  
[2009年05月19日]
【政经】浙一例手足口病病例死亡  
[2009年05月19日]
【产业】美4月新房开工量降12%  
[2009年05月19日]
【海外】美国完成哈勃望远镜的维护  
[2009年05月19日]
【金融】《固定资产贷款管理暂行办法》发布  
[2009年05月19日]
【政经】澳门政商界结束对东三省考察  
[2009年05月19日]
【海外】外交部：要求严惩巴新哄抢肇事者  
[2009年05月19日]
【海外】全球“甲流”确诊日增千人  
[2009年05月19日]
【产业】对科技型中小企业信贷支持加大  
[2009年05月19日]
【政经】《大企业税务风险管理指引（试行）》发布  
[2009年05月19日]
【金融】中国对外金融净资产超1.5万亿  
[2009年05月19日]
【政经】胡祖六：香港经济反弹靠内地  
[2009年05月19日]
【政经】香港失业率创41个月新高  
[2009年05月19日]
【产业】卡夫食品在华设立研发中心  
[2009年05月19日]
【政经】去年城镇职工日工资为112元  
[2009年05月19日]
【政经】外交部：要求美删除涉华条款  
[2009年05月19日]
【政经】吉林市原副市长于国华一审被判无期  
[2009年05月19日]
【政经】胡锦涛与夫人欢迎卢拉访华  
[2009年05月19日]
【产业】发改委：将抛售储备棉  
[2009年05月19日]
【政经】温家宝等领导人分别会见卢拉   
[2009年05月19日]
【政经】外交部：中方望美遣返贪官  
[2009年05月19日]
【政经】全国已有74%的事业单位实行聘用制  
[2009年05月19日]
【金融】外交部呼吁美尽早遣返或引渡中行开平案犯  
[2009年05月19日]
【金融】港股大涨3.06%  
[2009年05月19日]
【政经】兰州滑坡事件已有78户居民返家  
[2009年05月19日]
【海外】俄美就新的削减战略武器条约开始谈判  
[2009年05月19日]
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