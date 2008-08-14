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即时要闻
【海外】莫桑比克今年经济增长预计8%  
[2008-08-14]
【政经】中央选派干部赴四川灾区挂职  
[2008-08-14]
【政经】国民党主席吴伯雄赴福建谒祖  
[2008-08-14]
【政经】中国将筹1万亿用于汶川地震灾后重建  
[2008-08-14]
【产业】金龙鱼价格下调超过10%  
[2008-08-14]
【产业】国内黄金期货价涨多跌少  
[2008-08-14]
【海外】日本电子货币发卡量超1亿  
[2008-08-14]
【金融】深沪两市成交锐减至440亿元  
[2008-08-14]
【金融】沪深B股涨跌互现   
[2008-08-14]
【金融】认购权证7升11跌  
[2008-08-14]
【金融】中小板综合指数涨0.74%  
[2008-08-14]
【奥运】京城大雨使部分赛事延期  
[2008-08-14]
【海外】德国经济第二季度环比下滑  
[2008-08-14]
【产业】“奥运效应”刺激电视销售  
[2008-08-14]
【奥运】意大利获射击女子飞碟双向金牌  
[2008-08-14]
【奥运】首个残奥代表团抵京  
[2008-08-14]
【金融】中国人民银行设立汇率司  
[2008-08-14]
【金融】东京股市日经股指下跌0.51%  
[2008-08-14]
【产业】中国最大国有林区砍伐量大减  
[2008-08-14]
【金融】台北股市上涨33点  
[2008-08-14]
【产业】中国储量最大铜矿即将投产  
[2008-08-14]
【产业】沃尔玛明年投资巴西10亿美元  
[2008-08-14]
【海外】穆沙拉夫呼吁停止对抗实现和解  
[2008-08-14]
【奥运】全球三分之一人口观看开幕式  
[2008-08-14]
【奥运】台湾选手兴奋剂无关本届奥运会  
[2008-08-14]
【金融】中国央行正回购操作成交300亿  
[2008-08-14]
【金融】上证综指早盘报收2429.94点  
[2008-08-14]
【奥运】体操男子全能杨威夺冠  
[2008-08-14]
【奥运】两克罗地亚运动员遇车祸受伤  
[2008-08-14]
【奥运】中国银行即将出售残奥会门票  
[2008-08-14]
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