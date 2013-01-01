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即时要闻
【产业】七家企业获成品油经营资格  
[2009年05月13日]
【政经】中国各地严防甲型H1N1流感  
[2009年05月13日]
【金融】13日国内现货金银大涨  
[2009年05月13日]
【政经】工商总局将抽查各地疫情防控  
[2009年05月13日]
【政经】部分外汇业务审批权限下放  
[2009年05月13日]
【政经】外交部提醒在美及赴美公民严防流感  
[2009年05月13日]
【产业】丹麦诺维信在华投资建药企  
[2009年05月13日]
【产业】巨腾启动申购将回台上市  
[2009年05月13日]
【金融】13日上期金大涨  
[2009年05月13日]
【产业】NTT为上财年盈利最高日企  
[2009年05月13日]
【金融】13日香港恒指跌0.55%  
[2009年05月13日]
【海外】泰方称东盟峰会于10月举办  
[2009年05月13日]
【政经】南航赴墨包机机组结束观察  
[2009年05月13日]
【海外】13日17时甲型H1N1流感疫情数字  
[2009年05月13日]
【产业】中海油与英天然气集团签协议  
[2009年05月13日]
【政经】暴雨致恩施州逾19万人受灾  
[2009年05月13日]
【产业】4月中国工业增长7.3%  
[2009年05月13日]
【金融】中国内地ETF将首现拆分  
[2009年05月13日]
【金融】13日认购权证多报跌  
[2009年05月13日]
【金融】13日沪指涨1.74%  
[2009年05月13日]
【金融】13日沪深B股继续走高  
[2009年05月13日]
【金融】13日中小板指数涨1.46%  
[2009年05月13日]
【金融】五期记账式贴现国债将上市  
[2009年05月13日]
【金融】上周基金开户数增近两成  
[2009年05月13日]
【政经】香港证实第二宗甲型H1N1流感病例  
[2009年05月13日]
【金融】黑龙江等三地政府债券将上市  
[2009年05月13日]
【金融】东京日经股指涨0.45%  
[2009年05月13日]
【政经】山东甲型H1N1病例确诊  
[2009年05月13日]
【政经】山东甲型H1N1流感疑似病例体温已正常  
[2009年05月13日]
【政经】胡锦涛邀请吴伯雄到北京访问  
[2009年05月13日]
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