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即时要闻
【奥运】杜丽获女子50米步枪三姿赛金牌  
[2008-08-14]
【海外】巴基斯坦发生自杀式爆炸死伤40  
[2008-08-14]
【产业】格林斯潘：美国房价明年触底  
[2008-08-14]
【海外】智利银行一周内连发三起爆炸　  
[2008-08-14]
【奥运】澳大利亚游泳接力摘金并破纪录  
[2008-08-14]
【海外】34年后美国不再白人最多  
[2008-08-14]
【金融】东京股市早盘下跌  
[2008-08-14]
【海外】美国阿肯色州民主党主席遭枪杀  
[2008-08-14]
【金融】中部非洲证券交易所正式开业  
[2008-08-14]
【金融】穆迪将通用汽车债券降至垃圾级  
[2008-08-14]
【海外】今年德国经济至少增长2％  
[2008-08-14]
【金融】次贷危机重创法国银行业  
[2008-08-14]
【政经】7月工业企业增加值同比增14.7%  
[2008-08-14]
【奥运】法国获男子100米自由泳金牌  
[2008-08-14]
【奥运】北岛康介获男子200米蛙泳金牌  
[2008-08-14]
【奥运】刘子歌夺金并打破世界纪录  
[2008-08-14]
【产业】美国克莱斯勒斥巨资造节能汽车  
[2008-08-14]
【金融】七成基金破一元面值  
[2008-08-14]
【金融】人民币市场汇价（8月14日）  
[2008-08-14]
【海外】英国不排除经济负增长可能  
[2008-08-14]
【政经】吉林将开发鸭绿江旅游资源  
[2008-08-14]
【产业】美国原油和成品油库存全面下降  
[2008-08-14]
【金融】美联储再次拍卖短期贷款  
[2008-08-14]
【产业】美国企业库存6月份大幅增加  
[2008-08-14]
【海外】欧元区6月工业生产与5月持平  
[2008-08-14]
【金融】美股继续下挫   
[2008-08-14]
【金融】纽约汇市美元对主要货币行情   
[2008-08-14]
【海外】尼泊尔变更国名  
[2008-08-14]
【政经】国际财经快报  
[2008-08-14]
【产业】国际油价反弹  
[2008-08-14]
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