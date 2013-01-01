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即时要闻
【产业】宝马公司报季亏  
[2009年05月06日]
【金融】6日沪深B股继续上行  
[2009年05月06日]
【金融】6日沪深股市再次收红  
[2009年05月06日]
【金融】6日认购权证多报升  
[2009年05月06日]
【海外】俄驱逐两名北约外交官  
[2009年05月06日]
【金融】6日中小板劲升2.37%  
[2009年05月06日]
【政经】香港官员赴京访问  
[2009年05月06日]
【海外】北约在格鲁吉亚举行军演  
[2009年05月06日]
【金融】台北股市上涨2.92%  
[2009年05月06日]
【金融】专家称人民币国际化有助货币改革  
[2009年05月06日]
【政经】台湾对陆资入台开放电信事业  
[2009年05月06日]
【海外】韩第二例甲型H1N1流感患者出院  
[2009年05月06日]
【产业】沙特将下调美国亚洲原油售价  
[2009年05月06日]
【海外】美联储称很多银行无需政府救助  
[2009年05月06日]
【政经】王岐山赴欧主持高层对话并访英  
[2009年05月06日]
【政经】江丙坤请辞海基会董事长  
[2009年05月06日]
【海外】捷克新政府组建完毕  
[2009年05月06日]
【产业】美服务业继续收缩速度放缓  
[2009年05月06日]
【产业】微软裁员进入第二阶段  
[2009年05月06日]
【海外】欧盟称俄禁止猪肉进口“不合理”  
[2009年05月06日]
【海外】日本四成上市企业将削减分红  
[2009年05月06日]
【海外】全球流感疫情最新数字  
[2009年05月06日]
【产业】菲亚特收购通用欧洲业务受阻  
[2009年05月06日]
【海外】美大企业高管预计衰退将继续  
[2009年05月06日]
【产业】通用汽车公布债转股计划细节  
[2009年05月06日]
【海外】欧洲央行高管称危机即将结束  
[2009年05月06日]
【金融】早盘沪指收涨0.99%  
[2009年05月06日]
【金融】美政府将限制银行早还援助金  
[2009年05月06日]
【金融】美大银行将回应“压力测试”结果  
[2009年05月06日]
【金融】日主要金融机构上财年巨亏  
[2009年05月06日]
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