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即时要闻
【政经】全国土地利用总体规划纲要获原则通过  
[2008-08-13]
【海外】南非总统称津巴布韦政党间谈判暂停  
[2008-08-13]
【海外】格俄双方就停火条件原则上达成一致  
[2008-08-13]
【产业】三峡月发电量首过百亿千瓦时  
[2008-08-13]
【政经】拉萨将建立首个城市污水处理厂  
[2008-08-13]
【海外】黎巴嫩北部发生爆炸17人死亡  
[2008-08-13]
【产业】欧洲最大钾肥生产商二季度利润翻5倍  
[2008-08-13]
【产业】德企业扩建亚洲最大太阳能发电厂  
[2008-08-13]
【金融】恒生指数跌348点  
[2008-08-13]
【政经】河北省连发暴雨预警信号  
[2008-08-13]
【金融】上证综指跌势不减  
[2008-08-13]
【金融】沪深B股双双下行  
[2008-08-13]
【金融】认购权证仅两只微升  
[2008-08-13]
【金融】中小板综合指数略涨0.56%  
[2008-08-13]
【政经】赠台大熊猫接受单位即将公布   
[2008-08-13]
【政经】云南因暴雨死亡40人  
[2008-08-13]
【产业】7月份国产汽车价格继续环比上涨  
[2008-08-13]
【政经】北京重申坚持公交低票价政策  
[2008-08-13]
【奥运】刘春红再次打破抓举世界纪录  
[2008-08-13]
【海外】日本积极评价“绑架问题”进展  
[2008-08-13]
【政经】大排量汽车消费税9月1日起调高  
[2008-08-13]
【政经】中国7月突发公共卫生事件114起  
[2008-08-13]
【金融】台北股市小跌1点  
[2008-08-13]
【奥运】中国跳水再得一金  
[2008-08-13]
【奥运】中国得第十五金  
[2008-08-13]
【金融】日经股指13日下跌280.55点   
[2008-08-13]
【奥运】美游客遇袭不威胁奥运安全  
[2008-08-13]
【奥运】中华台北棒球队队员尿检阳性   
[2008-08-13]
【政经】英国恢复向中国出口家畜产品  
[2008-08-13]
【海外】陆克文再吁成立亚太共同体   
[2008-08-13]
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