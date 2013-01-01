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即时要闻
【金融】德银一季度盈利12亿欧元  
[2009年04月29日]
【海外】韩国3月顺差大幅增加  
[2009年04月29日]
【海外】英国石油一季度利润下滑逾六成  
[2009年04月29日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走升  
[2009年04月29日]
【海外】花旗和美国银行或将被迫增资  
[2009年04月29日]
【海外】乌总统称将无条件向欧洲送气  
[2009年04月29日]
【海外】日本钢铁巨头上财年盈利大降  
[2009年04月29日]
【海外】日本零售额连续七月同比下滑  
[2009年04月29日]
【海外】戴姆勒出现连续季亏  
[2009年04月29日]
【金融】沪深股市微涨开盘  
[2009年04月29日]
【海外】国际财经快报  
[2009年04月29日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年04月29日]
【海外】欧盟称尚无计划对墨实施贸易限制  
[2009年04月29日]
【海外】奥巴马申请15亿美元应对猪流感  
[2009年04月29日]
【海外】哥斯达黎加确认首例猪流感病例  
[2009年04月29日]
【金融】纽期金价格继续下跌  
[2009年04月29日]
【海外】美民主党参议院议席增至59席  
[2009年04月29日]
【政经】北京奥运会兴奋剂复检七例“不正常”  
[2009年04月29日]
【海外】巴勒斯坦派别暂停和解对话  
[2009年04月29日]
【海外】美国将进一步修复与古巴关系  
[2009年04月29日]
【海外】加拿大猪流感病例升至13人  
[2009年04月29日]
【政经】一季度中国单位GDP能耗降幅增快  
[2009年04月29日]
【政经】一季度中国能源消费总体回升  
[2009年04月29日]
【政经】港府就猪流感发出旅游劝喻  
[2009年04月29日]
【海外】美国猪流感确诊患者增至64人  
[2009年04月29日]
【海外】猪流感或将进一步在欧盟蔓延  
[2009年04月29日]
【金融】28日纽约股市微幅下跌  
[2009年04月29日]
【产业】国际油价继续受到猪流感冲击  
[2009年04月29日]
【政经】澳门拟发放31亿澳门元现金  
[2009年04月29日]
【海外】墨西哥经济遭猪流感冲击  
[2009年04月29日]
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