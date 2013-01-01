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即时要闻
【金融】28日港股跌285点  
[2009年04月28日]
【产业】天津3G网络启动商用  
[2009年04月28日]
【金融】28日中小板指数涨0.28%  
[2009年04月28日]
【金融】沪深B股涨跌互现  
[2009年04月28日]
【金融】28日深证成指涨0.24%  
[2009年04月28日]
【产业】三井住友收购花旗资产日兴证券  
[2009年04月28日]
【产业】本田上财年利润降77.2%  
[2009年04月28日]
【政经】上海口岸出台措施严防猪流感  
[2009年04月28日]
【金融】猪流感重挫墨企业海外股市  
[2009年04月28日]
【产业】上周楼市平淡 重点城市回暖  
[2009年04月28日]
【产业】俄远东石油管道中国支线开建  
[2009年04月28日]
【金融】28日沪指盘中再失2400点  
[2009年04月28日]
【金融】银联美国有限公司正式成立  
[2009年04月28日]
【金融】法国兴业银行否认“百亿欧元巨亏”  
[2009年04月28日]
【金融】28日台北股市跌108点  
[2009年04月28日]
【政经】汶川地震孤儿仅12人被收养  
[2009年04月28日]
【政经】杭州副市长许迈永涉嫌严重违纪正接受调查  
[2009年04月28日]
【海外】委内瑞拉重估同秘鲁间关系  
[2009年04月28日]
【金融】28日日经股指下跌232.57点  
[2009年04月28日]
【海外】墨西哥27日新增三例猪流感死亡病例  
[2009年04月28日]
【政经】陈德铭敦促美方遵守贸易规定  
[2009年04月28日]
【政经】温家宝部署猪流感疫情防控  
[2009年04月28日]
【海外】墨西哥宣布全国停课  
[2009年04月28日]
【政经】中方称越方对“黄沙岛县”相关任命非法、无效  
[2009年04月28日]
【政经】中美签署百亿美元经贸协议  
[2009年04月28日]
【海外】通用墨西哥工厂停产消化库存  
[2009年04月28日]
【金融】沪深两市早盘微跌  
[2009年04月28日]
【产业】通用汽车公布改组方案  
[2009年04月28日]
【金融】安联和美国运通转让工行股份  
[2009年04月28日]
【海外】全球猪流感疫情最新情况  
[2009年04月28日]
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