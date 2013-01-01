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[2009年04月28日]
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【产业】今年全球钢铁需求将下降14.9%
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[2009年04月27日]
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【海外】以色列现第二例疑似猪流感病例
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[2009年04月27日]
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【产业】欧佩克周油价跌破50美元
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【金融】豆类期货接近全线跌停
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【政经】18名襄汾溃坝事故渎职干部被诉
[2009年04月27日]
【海外】韩将在济州修建海军基地
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【产业】夏普上财年亏损1258亿日元
[2009年04月27日]
【海外】西班牙确认首例人感染猪流感病例
[2009年04月27日]
【金融】27日港股大跌418点
[2009年04月27日]
【海外】墨总统呼吁全民应对猪流感
[2009年04月27日]
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