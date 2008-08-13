设为首页　|　加入收藏 　| 　
财经网首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
【海外】黎巴嫩发生爆炸  
[2008-08-13]
【海外】也门称基地拟对其发动袭击   
[2008-08-13]
【奥运】美获公路自行车女子计时赛冠军  
[2008-08-13]
【海外】萨科齐说格俄停火原则达成一致  
[2008-08-13]
【政经】今年中国已使用外资607亿美元  
[2008-08-13]
【金融】人民币市场汇价（8月13日）  
[2008-08-13]
【金融】上证综指早盘失守2400点   
[2008-08-13]
【金融】人民币对美元结束“十连阴”  
[2008-08-13]
【奥运】中国女子体操夺团体赛金牌  
[2008-08-13]
【海外】美军在伊合同达850亿美元  
[2008-08-13]
【奥运】美国队获男子4×200米自由泳接力金牌  
[2008-08-13]
【海外】日本6月份经常项目盈余剧减  
[2008-08-13]
【奥运】吴鹏冲击奖牌未果  
[2008-08-13]
【海外】美国土安全部成立反情报部门  
[2008-08-13]
【奥运】赖斯获得女子200米个人混合泳冠军  
[2008-08-13]
【奥运】菲尔普斯摘取男子200米蝶泳金牌  
[2008-08-13]
【奥运】佩莱格里尼夺女子200米自由泳冠军  
[2008-08-13]
【海外】美军在伊拉克合同总额850亿美元  
[2008-08-13]
【海外】“卡西尼”飞船近距离飞越土卫二  
[2008-08-13]
【海外】二季度日本经济以年率计算下降2.4%  
[2008-08-13]
【海外】日朝就重新调查绑架问题达成协议  
[2008-08-13]
【金融】东京股市早盘大幅下跌  
[2008-08-13]
【海外】阿布哈兹称重新控制科多里峡谷上游  
[2008-08-13]
【海外】万国邮联大会通过邮政发展新战略  
[2008-08-13]
【海外】美国财政赤字7月份大幅上升  
[2008-08-13]
【产业】厄瓜多尔反对欧佩克减产维持高油价  
[2008-08-13]
【海外】几内亚比绍前海军参谋长在冈比亚被捕  
[2008-08-13]
【政经】7月社会消费品零售总额同比增23.3%  
[2008-08-13]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2008-08-13]
【海外】北约吁俄格军队撤至冲突前位置  
[2008-08-13]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
  • [专题] 上海“两个中心”前瞻
  • [专题] 商务部否决汇源收购案
  • [专题] 杨洁篪访美
  • [专题] 全球金融机构国有化风潮
    • 金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究