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即时要闻
【金融】23日中小板指数略升  
[2009年04月23日]
【金融】香港恒生指数升2.26%  
[2009年04月23日]
【海外】日本通过应对海盗法案  
[2009年04月23日]
【金融】23日认购权证多报升  
[2009年04月23日]
【金融】沪深B股双双反弹  
[2009年04月23日]
【政经】社保参保人数下降  
[2009年04月23日]
【政经】以色列总统会见杨洁篪  
[2009年04月23日]
【金融】东京日经股指涨1.37%  
[2009年04月23日]
【产业】丰田去年汽车销量减少11%  
[2009年04月23日]
【产业】手机热销推动苹果季度业绩  
[2009年04月23日]
【产业】粤电集团入股北方电力  
[2009年04月23日]
【金融】台北股市下跌10点  
[2009年04月23日]
【产业】一季度能源工业“深浅不一”  
[2009年04月23日]
【产业】电讯盈科宣布私有化建议失效  
[2009年04月23日]
【产业】本田汽车欲注资先锋公司  
[2009年04月23日]
【政经】外交部发言人就日本首相向靖国神社献祭品事答记者问  
[2009年04月23日]
【政经】一季度主要工业行业运行情况公布  
[2009年04月23日]
【海外】盖特纳称全球贸易下滑势头开始减缓  
[2009年04月23日]
【海外】澳大利亚央行称澳经济正处于衰退  
[2009年04月23日]
【政经】沙尘袭新疆 312国道被阻断  
[2009年04月23日]
【海外】日本股市出现个人资金回流征兆  
[2009年04月23日]
【政经】海军海上大阅兵23日下午2时举行  
[2009年04月23日]
【海外】法国承认今年经济衰退超预期  
[2009年04月23日]
【金融】央行发行550亿元央票  
[2009年04月23日]
【金融】摩根士丹利一季度亏损超预期  
[2009年04月23日]
【金融】日经股指早盘下跌0.47%  
[2009年04月23日]
【产业】通用汽车今夏或停产九周  
[2009年04月23日]
【政经】新疆阿图什地震暂无人员伤亡  
[2009年04月23日]
【海外】经乌克兰输欧洲天然气量大降  
[2009年04月23日]
【海外】俄罗斯外长访问朝鲜  
[2009年04月23日]
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