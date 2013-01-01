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即时要闻
【政经】台湾3月失业率创新高  
[2009年04月22日]
【金融】中小板公司派现成分配主流  
[2009年04月22日]
【金融】中小板指数放量急挫4.67%  
[2009年04月22日]
【金融】22日认购权证多报跌  
[2009年04月22日]
【金融】沪深股市放量下跌  
[2009年04月22日]
【金融】沪深B股双双告跌  
[2009年04月22日]
【金融】台北股市小涨4点  
[2009年04月22日]
【金融】中金所新批五家期货会员  
[2009年04月22日]
【产业】日汽车三巨头一季度报亏  
[2009年04月22日]
【金融】世行行长强调中美合作应对危机  
[2009年04月22日]
【海外】南非大选开始投票  
[2009年04月22日]
【金融】日经股指早盘微跌0.02%  
[2009年04月22日]
【政经】第二颗北斗导航卫星顺利进入预定工作轨道  
[2009年04月22日]
【政经】中国海军参阅部队集结完毕  
[2009年04月22日]
【海外】日本28年来首次出现年度贸易逆差  
[2009年04月22日]
【海外】美政府拟再向两大汽车公司提供贷款  
[2009年04月22日]
【金融】深交所暂不收申购ETF赎回经手费  
[2009年04月22日]
【金融】人民币对美元汇率中间价暂别连续走低势头  
[2009年04月22日]
【产业】电讯盈科去年纯利下降15%  
[2009年04月22日]
【海外】日本上财年出口大幅下降  
[2009年04月22日]
【产业】纽约油价小幅反弹  
[2009年04月22日]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币比价下跌  
[2009年04月22日]
【金融】纽约黄金期货小幅下跌  
[2009年04月22日]
【金融】纽约股市收高  
[2009年04月22日]
【金融】IMF赞成对银行实行临时性国有化  
[2009年04月22日]
【海外】尼日利亚输油管爆炸至少40人死亡  
[2009年04月22日]
【海外】美金融救援计划资金剩下约1100亿美元  
[2009年04月22日]
【金融】21日伦敦股市微幅收低  
[2009年04月22日]
【政经】香港去年集装箱吞吐量增长  
[2009年04月21日]
【海外】李显龙称新加坡经济不容乐观  
[2009年04月21日]
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