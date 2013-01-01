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即时要闻
【产业】国际油价暴跌近9%  
[2009年04月21日]
【金融】伦敦股市大幅收低  
[2009年04月21日]
【海外】俄总统建议召开欧洲-大西洋峰会  
[2009年04月21日]
【海外】G8呼吁继续加大对农业投资  
[2009年04月21日]
【海外】流感致葡萄牙约1500人亡  
[2009年04月21日]
【政经】温州官员违规购房责任人被“双规”  
[2009年04月20日]
【产业】中移动首季赚净利252亿元  
[2009年04月20日]
【政经】广交会成交同比下滑超20%  
[2009年04月20日]
【金融】央行将研建跨境支付清算体系  
[2009年04月20日]
【金融】央行：各类支付系统平稳运行  
[2009年04月20日]
【政经】驰名商标保护将出司法解释  
[2009年04月20日]
【产业】欧佩克油价仍超每桶50美元  
[2009年04月20日]
【政经】香港最新失业率升至5.2%  
[2009年04月20日]
【金融】上交所：沪市各项指标有所下降  
[2009年04月20日]
【政经】庆祝海军成立60周年活动开始  
[2009年04月20日]
【政经】国资委规范央企辅业资产处置  
[2009年04月20日]
【政经】胡锦涛会见芬兰总理万哈宁  
[2009年04月20日]
【金融】财政部规范金融企业绩效评价  
[2009年04月20日]
【政经】贵州遭强降雨逾18万人受灾  
[2009年04月20日]
【金融】亚太主要股市涨跌不一  
[2009年04月20日]
【金融】早籼稻期货首日交易高开回落  
[2009年04月20日]
【产业】中国移动在浙江开通3G  
[2009年04月20日]
【政经】局部地区手足口病呈流行态势  
[2009年04月20日]
【产业】五个新核电项目年内开工  
[2009年04月20日]
【海外】美伊联合巡逻队遇袭15人伤亡  
[2009年04月20日]
【金融】早籼稻期货上市交易  
[2009年04月20日]
【政经】“雪龙号”失事直升机失踪人员遗体找到   
[2009年04月20日]
【金融】香港恒生指数升0.96%  
[2009年04月20日]
【金融】国内现货金银继续下挫  
[2009年04月20日]
【金融】台北股市20日收盘微涨  
[2009年04月20日]
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