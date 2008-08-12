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即时要闻
【产业】国际能源机构维持原油需求预期  
[2008-08-13]
【产业】纽约黄金期货价格继续下跌  
[2008-08-13]
【海外】波兰总理称波美反导谈判有望获突破  
[2008-08-13]
【海外】美国称暂不能将朝鲜删出“支恐”名单  
[2008-08-13]
【海外】俄罗斯对格欲退出独联体表示遗憾  
[2008-08-13]
【海外】伊朗防长称已做好应对突袭准备  
[2008-08-13]
【金融】伦敦股市微幅收低  
[2008-08-13]
【政经】国际财经快报  
[2008-08-13]
【金融】纽约股市三大股指受挫   
[2008-08-13]
【产业】国际油价跌至每桶113美元   
[2008-08-13]
【政经】新疆阿合奇县翻车事故24人亡  
[2008-08-13]
【海外】黎巴嫩国民议会批准新政府  
[2008-08-13]
【海外】俄法总统就南奥塞梯冲突达成六原则  
[2008-08-13]
【海外】萨卡什维利称格鲁吉亚将退出独联体  
[2008-08-13]
【海外】美国强化对伊朗的经济制裁  
[2008-08-13]
【产业】奥运未明显影响农副产品供应  
[2008-08-12]
【海外】柬埔寨明确对西北省份寺庙的主权  
[2008-08-12]
【海外】俄结束对格鲁吉亚的军事行动  
[2008-08-12]
【奥运】德国获香港马术比赛首金  
[2008-08-12]
【海外】新加坡澳大利亚签署防务合作谅解备忘录   
[2008-08-12]
【产业】70城市7月房屋销售价同比涨7%  
[2008-08-12]
【海外】塔利班声称对空军客车爆炸事件负责  
[2008-08-12]
【海外】梅德韦杰夫宣布俄结束对格军事行动　  
[2008-08-12]
【政经】暴雨致云南河口主要交通中断  
[2008-08-12]
【政经】实现便道对接 国道212交通恢复  
[2008-08-12]
【奥运】廖辉获男子举重69公斤级金牌  
[2008-08-12]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-08-12]
【奥运】中国获男子击剑奥运史上首金  
[2008-08-12]
【奥运】日本获柔道女子63公斤级金牌  
[2008-08-12]
【奥运】德国获男子柔道81公斤级冠军  
[2008-08-12]
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