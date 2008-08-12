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即时要闻
【政经】刘延东会见乌克兰副总理  
[2008-08-12]
【产业】食用农产品价格连续五周回落  
[2008-08-12]
【政经】旅游业为四川灾后重建主导产业   
[2008-08-12]
【奥运】斯洛伐克选手获皮划艇激流回旋男子单人划艇金牌  
[2008-08-12]
【金融】恒生指数跌218点  
[2008-08-12]
【金融】国内黄金期货价跌多涨少  
[2008-08-12]
【产业】国内金银价大幅下跌再创新低  
[2008-08-12]
【产业】中海油渤海湾获油气发现  
[2008-08-12]
【金融】瑞士银行二季度亏损3.58亿瑞郎  
[2008-08-12]
【奥运】中国选手进入射箭女子个人赛16强  
[2008-08-12]
【奥运】布什称赞北京奥运会开幕式  
[2008-08-12]
【政经】国家旅游局回应美游客遇袭事件  
[2008-08-12]
【政经】北川新县城选址仍未最终敲定  
[2008-08-12]
【政经】汶川灾后重建总体规划征求意见稿公布  
[2008-08-12]
【政经】江西紧急启动有序用电预案  
[2008-08-12]
【产业】上海房地产成交量创三年新低  
[2008-08-12]
【奥运】中国进入赛艇女子双人单桨决赛  
[2008-08-12]
【奥运】俄获男子古典摔跤55公斤级金牌  
[2008-08-12]
【奥运】朝鲜获女子举重63公斤级金牌  
[2008-08-12]
【政经】南京闯红灯者“站岗”半小时  
[2008-08-12]
【金融】中小板综合指数再创今年新低  
[2008-08-12]
【金融】12日认购权证升多跌少  
[2008-08-12]
【奥运】胡斌渊获男子飞碟双多向铜牌  
[2008-08-12]
【海外】俄否决联合国南奥塞梯问题草案  
[2008-08-12]
【奥运】郑洁进入女单16强  
[2008-08-12]
【奥运】美国男子飞碟双多向射击夺金  
[2008-08-12]
【奥运】王鑫／陈若琳女双10米跳水夺金  
[2008-08-12]
【海外】日7月企业物价指数同比升7.1%  
[2008-08-12]
【金融】台北股市下跌31点  
[2008-08-12]
【海外】加拿大蒙特利尔发生街头暴乱   
[2008-08-12]
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