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即时要闻
【海外】巴基斯坦发生爆炸袭击事件   
[2008-08-12]
【奥运】奥组委说安保不应给媒体带来不便  
[2008-08-12]
【奥运】1500例药检第一个阳性案例曝光  
[2008-08-12]
【政经】一中国籍船舶在北部湾海域沉没  
[2008-08-12]
【海外】俄要求与北约讨论南奥塞梯问题  
[2008-08-12]
【奥运】奥组委澄清记者器材被没收事件  
[2008-08-12]
【奥运】中国体操男队稳获金牌   
[2008-08-12]
【海外】贝宁一些地区霍乱流行  
[2008-08-12]
【奥运】韩获50米手枪金牌 谭宗亮获铜牌  
[2008-08-12]
【海外】英国6月份贸易逆差升至44亿英镑  
[2008-08-12]
【金融】7月新增92.91万A股账户  
[2008-08-12]
【金融】S吉生化重组方案获核准  
[2008-08-12]
【海外】标准普尔下调阿根廷债券信用级别  
[2008-08-12]
【海外】埃及通货膨胀率升至16年来最高  
[2008-08-12]
【海外】美联储调查:信贷危机仍在加深  
[2008-08-12]
【产业】奔驰计划在巴西增产25%  
[2008-08-12]
【海外】韩国媒体说韩朝船只在海上相撞  
[2008-08-12]
【奥运】澳大利亚夺女子100米蛙泳金牌  
[2008-08-12]
【奥运】美国获男子100米仰泳金牌  
[2008-08-12]
【奥运】菲尔普斯摘第三金  
[2008-08-12]
【奥运】美国夺女子100米仰泳金牌  
[2008-08-12]
【奥运】士官破解字模表演难题立二等功  
[2008-08-12]
【政经】7月CPI同比上涨6.3%  
[2008-08-12]
【海外】毛里塔尼亚总理瓦格夫获释  
[2008-08-12]
【金融】美联银行二季度亏91亿美元  
[2008-08-12]
【金融】人民币市场汇价（8月12日）  
[2008-08-12]
【奥运】香港称场地设计合格与堕马无关  
[2008-08-12]
【产业】大众100万辆销售目标不变  
[2008-08-12]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2008-08-12]
【金融】美股继续上扬  
[2008-08-12]
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