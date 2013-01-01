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即时要闻
【产业】3月国产车产销超百万创新高  
[2009年04月09日]
【金融】现货黄金小幅下挫  
[2009年04月09日]
【金融】港股收市升2.95%  
[2009年04月09日]
【政经】城镇职工平均工资2.9万  
[2009年04月09日]
【金融】认购权证9日多报升  
[2009年04月09日]
【海外】巴基斯坦西南部发生骚乱  
[2009年04月09日]
【金融】上期金小幅报跌  
[2009年04月09日]
【金融】9日中小板指数震荡走高  
[2009年04月09日]
【海外】澳大利亚3月失业率创新高  
[2009年04月09日]
【金融】沪深B股上涨逾1%  
[2009年04月09日]
【政经】北京发放企业稳定就业补贴  
[2009年04月09日]
【海外】阿富汗发生爆炸五名警察丧生  
[2009年04月09日]
【海外】印度西部发生5.3级地震  
[2009年04月09日]
【金融】日经股指大涨3.74%  
[2009年04月09日]
【金融】中国平安去年净利润下降九成  
[2009年04月09日]
【金融】陕西有色将发10亿短融券  
[2009年04月09日]
【政经】一季度企业景气指数降幅收窄  
[2009年04月09日]
【金融】台北股市大涨224点  
[2009年04月09日]
【海外】美国两住房建筑巨头将合并  
[2009年04月09日]
【海外】意大利中部发生5.2级余震  
[2009年04月09日]
【海外】日本2月机械订货额增加1.4%  
[2009年04月09日]
【金融】日经股指涨3.12%  
[2009年04月09日]
【海外】纽约市计划再裁员7000人  
[2009年04月09日]
【海外】美军舰准备营救被劫船只  
[2009年04月09日]
【海外】金正日被推举为国防委员会委员长  
[2009年04月09日]
【海外】俄消费者信心指数跌至十年前水平  
[2009年04月09日]
【海外】世行将向乌克兰提供4亿美元修筑公路贷款  
[2009年04月09日]
【海外】非洲国家呼吁欧盟谨慎削减拉美香蕉进口关税  
[2009年04月09日]
【产业】克莱斯勒：5月1日前完成与菲亚特合并交易  
[2009年04月09日]
【金融】央行发行950亿元3月期央票  
[2009年04月09日]
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