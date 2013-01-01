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即时要闻
【政经】广西投10多亿解决农民工就业  
[2009年04月08日]
【海外】巴格达发生炸弹爆炸七人死亡  
[2009年04月08日]
【政经】全国三大交易中心落户中关村  
[2009年04月08日]
【金融】五城市开展跨境贸易人民币结算  
[2009年04月08日]
【金融】现货黄金价格反弹  
[2009年04月08日]
【金融】港股收跌3.04%  
[2009年04月08日]
【产业】南京发购房券将拉动需求  
[2009年04月08日]
【政经】中国从三方面解决“以药补医”  
[2009年04月08日]
【政经】张茅：新医改给百姓四点实惠  
[2009年04月08日]
【政经】黔公职人员涉嫖宿幼女案开庭  
[2009年04月08日]
【海外】意地震遇难人数升至250人  
[2009年04月08日]
【金融】上周基金新增开户数小幅回落  
[2009年04月08日]
【海外】菲律宾一工厂爆炸12人死亡  
[2009年04月08日]
【金融】中行推出支持台企八项措施  
[2009年04月08日]
【金融】A股上周新增开户数减少  
[2009年04月08日]
【金融】持仓A股账户第三周下降  
[2009年04月08日]
【政经】商务部：生产资料价格小幅反弹  
[2009年04月08日]
【海外】美国南加州枪击案一死三伤  
[2009年04月08日]
【产业】民航局：航空市场前景广阔  
[2009年04月08日]
【产业】中国电信在天津开通3G商用  
[2009年04月08日]
【政经】中国陆地最低点发现大型煤田  
[2009年04月08日]
【金融】8日认购权证均报跌  
[2009年04月08日]
【金融】金价反弹 上期金缩量上涨  
[2009年04月08日]
【金融】上证B指跌幅逾3%  
[2009年04月08日]
【金融】中小板指数8日低开低走  
[2009年04月08日]
【产业】今年前两月国内航空市场回暖  
[2009年04月08日]
【产业】中汽协：国内车市持续回暖  
[2009年04月08日]
【金融】国开行金融债中标利率3.50%  
[2009年04月08日]
【海外】英国第一季度GDP下滑  
[2009年04月08日]
【金融】台北股市下跌133点  
[2009年04月08日]
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