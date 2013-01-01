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即时要闻
【金融】8日人民币对美元汇率继续回落  
[2009年04月08日]
【金融】8日沪深股市双双低开  
[2009年04月08日]
【产业】法国雅高成为市值最高酒店  
[2009年04月08日]
【产业】法国二手房价量齐跌  
[2009年04月08日]
【金融】纽约期金反弹  
[2009年04月08日]
【海外】意大利拉奎拉发生强烈余震  
[2009年04月08日]
【海外】美众议员将建议奥巴马开始同古巴对话  
[2009年04月08日]
【海外】西班牙政府大规模改组  
[2009年04月08日]
【海外】法国维和士兵杀害三名战友  
[2009年04月08日]
【海外】藤森被判25年监禁  
[2009年04月08日]
【金融】7日伦敦股市大幅收低  
[2009年04月08日]
【海外】奥巴马突访伊拉克  
[2009年04月08日]
【产业】宝马3月销售量下降17%  
[2009年04月08日]
【金融】7日纽约股市大幅下挫  
[2009年04月08日]
【产业】7日国际油价跌破50美元  
[2009年04月08日]
【金融】7日纽约汇市美元涨跌不一  
[2009年04月08日]
【金融】中注协指导行业应对金融危机  
[2009年04月07日]
【海外】马国前总统称将回国组新政府  
[2009年04月07日]
【海外】德国南部发生枪击案两人死  
[2009年04月07日]
【金融】保监会明确资金投资基础设施比例  
[2009年04月07日]
【金融】日央行将下调经济增长预期  
[2009年04月07日]
【政经】台湾3月进口同比下降近五成  
[2009年04月07日]
【海外】欧元区经济去年第四季度下滑  
[2009年04月07日]
【金融】保监会规范保险机构股票投资  
[2009年04月07日]
【金融】保监会调整保险机构债券投资政策  
[2009年04月07日]
【金融】保监会明确保险资金支持重点  
[2009年04月07日]
【海外】巴格达汽车炸弹爆炸8死14伤  
[2009年04月07日]
【金融】上证所就记账国债分类发通知  
[2009年04月07日]
【产业】上海车展规模扩展两成  
[2009年04月07日]
【海外】俄政府欲限制企业巨额年终奖  
[2009年04月07日]
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