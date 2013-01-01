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即时要闻
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2009年04月07日]
【政经】小浪底工程通过国家竣工验收  
[2009年04月07日]
【金融】进出口银行发船舶贷款逾千亿  
[2009年04月07日]
【金融】头两期电子储蓄国债将发行  
[2009年04月07日]
【金融】香港外汇储备1862亿美元  
[2009年04月07日]
【政经】胡锦涛就意大利地震致电慰问  
[2009年04月07日]
【产业】德勤：内地房产市场前景乐观  
[2009年04月07日]
【政经】三鹿破产财产拍卖竞价激烈  
[2009年04月07日]
【政经】“三鹿”商标未能拍卖  
[2009年04月07日]
【金融】四川政府债券将发行  
[2009年04月07日]
【金融】现货金银大跌　白银跌幅居首  
[2009年04月07日]
【金融】QDII基金首度分红  
[2009年04月07日]
【金融】认购权证7日过半报跌  
[2009年04月07日]
【金融】进出口银行将发100亿金融债  
[2009年04月07日]
【金融】港股收报14929点  
[2009年04月07日]
【金融】沪深B股窄幅盘整  
[2009年04月07日]
【产业】三鹿第二批破产财产拍卖  
[2009年04月07日]
【金融】重庆银行发行10亿次级债券  
[2009年04月07日]
【金融】工行债券承销发行快速增长  
[2009年04月07日]
【金融】日央行维持0.1%利率不变  
[2009年04月07日]
【金融】华安上证180ETF实施分红  
[2009年04月07日]
【金融】澳央行降息0.25个百分点  
[2009年04月07日]
【政经】国资委发布央企职工董事履职办法  
[2009年04月07日]
【金融】7日中小板指数高位震荡  
[2009年04月07日]
【海外】非洲受援12亿美元建基础设施  
[2009年04月07日]
【政经】1164次列车脱轨无伤亡  
[2009年04月07日]
【金融】日本3月外汇储备增加  
[2009年04月07日]
【海外】意大利地震约100人获救  
[2009年04月07日]
【海外】伊朗总统称将与哈加强合作  
[2009年04月07日]
【海外】千岛群岛发生6.6级地震  
[2009年04月07日]
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