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即时要闻
【金融】日经股指微跌0.28%  
[2009年04月07日]
【金融】7日台北股市上涨20点  
[2009年04月07日]
【海外】欧洲央行反对放宽加入欧元区标准  
[2009年04月07日]
【海外】约旦将就安曼-扎尔卡轻轨项目重新招标  
[2009年04月07日]
【政经】医改近期重点实施方案(2009年-2011年)(1)  
[2009年04月07日]
【政经】医改近期重点实施方案(2009年-2011年)(2)  
[2009年04月07日]
【海外】巴西石油公司发现新油气板块  
[2009年04月07日]
【产业】福特完成大规模债务重组  
[2009年04月07日]
【政经】川地方债中标利率为1.65%  
[2009年04月07日]
【政经】世行预测中国经济年中触底  
[2009年04月07日]
【金融】央行进行1600亿元正回购操作  
[2009年04月07日]
【金融】交银施罗德签署QDII专户合同  
[2009年04月07日]
【金融】7日早盘沪市微涨  
[2009年04月07日]
【产业】上海港出入境船舶量降幅减缓  
[2009年04月07日]
【金融】东京日经股指早盘微涨0.3%  
[2009年04月07日]
【产业】日本新车销量中微型车超四成  
[2009年04月07日]
【政经】中国将增添公共卫生服务  
[2009年04月07日]
【政经】中国未来将向农村输送医务人才  
[2009年04月07日]
【海外】科学家利用人干细胞在鼠体内生成血管  
[2009年04月07日]
【海外】劳尔·卡斯特罗会见美众议院代表团  
[2009年04月07日]
【政经】基本医疗保障三年内将覆盖全民  
[2009年04月07日]
【产业】IBM收购“太阳”谈判几近破裂  
[2009年04月07日]
【海外】标普重申巴西为“投资级”  
[2009年04月07日]
【金融】上交所公开谴责ST东盛原董事长等人  
[2009年04月07日]
【政经】台湾CPI同比微跌  
[2009年04月07日]
【金融】7日人民币市场汇价  
[2009年04月07日]
【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
[2009年04月07日]
【产业】中建集团在成都生产液晶基板  
[2009年04月07日]
【政经】大学生将纳入城镇医保范围  
[2009年04月07日]
【产业】日本进口车销量跌至新低  
[2009年04月07日]
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