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即时要闻
【海外】也门东部发生交火事件11人伤亡  
[2008-08-12]
【海外】法国冻结对毛里塔尼亚援助  
[2008-08-12]
【产业】国际油价继续下挫  
[2008-08-12]
【产业】纽约黄金期货价跌至年内新低  
[2008-08-12]
【海外】约旦国王呼吁阿拉伯国家支持伊拉克  
[2008-08-12]
【海外】玻利维亚总统莫拉莱斯将留任  
[2008-08-12]
【金融】伦敦股市整体上扬  
[2008-08-12]
【政经】男单女双卫冕冠军爆冷出局  
[2008-08-11]
【政经】中国女篮在北京奥运会预赛中负于美国队  
[2008-08-11]
【政经】刘延东会见比尔·盖茨  
[2008-08-11]
【海外】阿富汗首都发生针对北约部队自杀式袭击  
[2008-08-11]
【政经】河北两天连续三次发暴雨蓝色预警  
[2008-08-11]
【政经】胡锦涛会见一些外国领导人  
[2008-08-11]
【产业】东新合作协议自动终止  
[2008-08-11]
【海外】土耳其一军车遭遇地雷爆炸事件  
[2008-08-11]
【海外】哈马斯表示不接受外国驻军  
[2008-08-11]
【海外】欧佩克周平均油价继续下跌  
[2008-08-11]
【海外】伊朗和欧盟将就核问题继续会谈  
[2008-08-11]
【海外】喀布尔发生自杀式炸弹爆炸事件  
[2008-08-11]
【政经】意大利夺得女子花剑金牌  
[2008-08-11]
【政经】意大利选手打破女子200米自由泳世界纪录  
[2008-08-11]
【政经】张湘祥赢得男子62公斤级举重金牌  
[2008-08-11]
【政经】中尼公路发生较大泥石流  
[2008-08-11]
【产业】多个城市大豆油价格回落  
[2008-08-11]
【政经】中央政府再出惠藏政策  
[2008-08-11]
【政经】贾庆林会见宋楚瑜  
[2008-08-11]
【政经】暴雨导致云南81万多人受灾  
[2008-08-11]
【政经】国务院条例要求公共机构开展能源审计  
[2008-08-11]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008-08-11]
【海外】巴以和谈在关键问题上毫无进展  
[2008-08-11]
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