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即时要闻
【海外】意大利发生里氏6.7级地震  
[2009年04月06日]
【海外】安理会将就朝鲜发射行动继续进行磋商  
[2009年04月06日]
【海外】美财长威胁调整不合格银行高层  
[2009年04月06日]
【政经】中国认为应当“慎重、适度”对待朝鲜发射卫星  
[2009年04月06日]
【海外】金正日观看“光明星2号”卫星发射全过程  
[2009年04月06日]
【海外】美国枪击事件死亡人员名单公布  
[2009年04月06日]
【海外】马耳他新总统宣誓就职   
[2009年04月06日]
【海外】土耳其入盟美国支持法国反对  
[2009年04月06日]
【海外】丹麦首相递交辞呈　财政大臣将出任新首相  
[2009年04月06日]
【海外】美国军方说朝鲜的“导弹”坠入太平洋  
[2009年04月06日]
【海外】索马里海盗劫持一艘德国货轮  
[2009年04月06日]
【海外】韩国称朝鲜卫星未能进入预定轨道  
[2009年04月06日]
【海外】内塔尼亚胡称将推动和平进程  
[2009年04月05日]
【海外】沙特国王呼吁推动强有力经济刺激计划  
[2009年04月05日]
【海外】莫桑比克霍乱122人死亡  
[2009年04月05日]
【海外】奥巴马称美国准备应对气候变化  
[2009年04月05日]
【海外】奥巴马就东欧部署反导系统表态  
[2009年04月05日]
【政经】第十三届“西洽会”开幕  
[2009年04月05日]
【海外】泰柬同意约束部队避免冲突  
[2009年04月05日]
【政经】杨洁篪分别与美、俄、日、韩外长通话  
[2009年04月05日]
【海外】欧美峰会重点讨论加强欧美合作  
[2009年04月05日]
【海外】日本宫崎县海域发生5.6级地震  
[2009年04月05日]
【海外】美国硅谷一周动态  
[2009年04月05日]
【海外】俄罗斯确认朝鲜发射卫星  
[2009年04月05日]
【政经】委内瑞拉总统查韦斯将访华  
[2009年04月05日]
【海外】巴旁遮普省爆炸袭击致30人亡  
[2009年04月05日]
【金融】证监会加强上市证券公司监管  
[2009年04月05日]
【海外】朝鲜宣布成功发射试验通信卫星  
[2009年04月05日]
【海外】马其顿举行第二轮总统选举投票  
[2009年04月05日]
【政经】胡祖六称中美合作提振全球信心  
[2009年04月05日]
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