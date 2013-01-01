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即时要闻
【金融】沪银行业今年重点防范票据诈骗等案件  
[2009年04月04日]
【金融】基金本周净值整体上升  
[2009年04月04日]
【政经】中国与东盟双向投资额近600亿美元  
[2009年04月04日]
【产业】美多种婴儿配方奶粉含高氯酸盐  
[2009年04月04日]
【海外】马达加斯加明年10月举行总统选举  
[2009年04月04日]
【海外】埃及确认第62例人感染禽流感病例  
[2009年04月04日]
【海外】荷兰对伦敦峰会成果表示满意  
[2009年04月04日]
【产业】保时捷或增持大众股份  
[2009年04月04日]
【海外】朝中社说朝鲜马上就要发射卫星  
[2009年04月04日]
【海外】韩国密切关注朝鲜卫星发射动向  
[2009年04月04日]
【海外】奥巴马谴责纽约州枪击案   
[2009年04月04日]
【海外】美国纽约州枪击事件致14死4伤   
[2009年04月04日]
【金融】沪深股市流通市值一周增3.54%　  
[2009年04月04日]
【产业】金融危机严重冲击民用飞机制造业  
[2009年04月04日]
【金融】纽约期金收于900美元下方  
[2009年04月04日]
【金融】道指重上8000点关口  
[2009年04月04日]
【产业】纽约市场油价小幅回落  
[2009年04月04日]
【金融】美元对多数主要货币下跌  
[2009年04月04日]
【海外】美国希望恢复六方会谈   
[2009年04月04日]
【海外】奥巴马承诺重振美欧关系   
[2009年04月04日]
【海外】奥巴马说提振经济是他首要任务  
[2009年04月04日]
【海外】“东盟全球对话”将在泰国举行  
[2009年04月04日]
【海外】萨科齐说法美在一些国际问题上“观点一致”  
[2009年04月04日]
【海外】柬泰两国军队在边境地区两度交火  
[2009年04月04日]
【海外】俄罗斯尚未参与增资国际金融机构  
[2009年04月04日]
【海外】美国3月份失业率升至8.5%　  
[2009年04月04日]
【政经】澳门官员：澳门不是避税天堂  
[2009年04月04日]
【政经】央企户数调整为138户  
[2009年04月03日]
【海外】卡斯特罗评价“胡奥会”  
[2009年04月03日]
【政经】陈家强：香港不是“避税天堂”  
[2009年04月03日]
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