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即时要闻
【金融】人民币市场汇价  
[2009年04月02日]
【金融】2日沪深股市双双高开  
[2009年04月02日]
【政经】胡锦涛会见英首相布朗  
[2009年04月02日]
【政经】胡锦涛会见梅德韦杰夫  
[2009年04月02日]
【金融】巴黎CAC40股指出现震荡  
[2009年04月02日]
【金融】1日纽约期金小幅上扬  
[2009年04月02日]
【金融】美元对主要货币涨跌不一  
[2009年04月02日]
【金融】纽约股市三大股指收高  
[2009年04月02日]
【金融】国际油价回落  
[2009年04月02日]
【政经】胡锦涛首次会晤奥巴马  
[2009年04月01日]
【海外】英国发生直升机坠毁事故  
[2009年04月01日]
【海外】韩国3月贸易顺差创历史纪录  
[2009年04月01日]
【海外】欧元区2月失业率继续攀升  
[2009年04月01日]
【海外】马达加斯加宣布退出南共体  
[2009年04月01日]
【政经】曾荫权会见台湾桃园县县长  
[2009年04月01日]
【政经】港民事司法制度改革即将实施  
[2009年04月01日]
【政经】港深将共同开发落马洲交界地区  
[2009年04月01日]
【海外】新一轮巴内部和解对话开罗举行  
[2009年04月01日]
【海外】美俄总统伦敦会晤  
[2009年04月01日]
【金融】亚太主要股市涨跌不一  
[2009年04月01日]
【政经】财政部将发今年第四期记账式附息国债  
[2009年04月01日]
【政经】第二届世界佛教论坛台北闭幕  
[2009年04月01日]
【产业】北京二手房均价跌破9000元  
[2009年04月01日]
【政经】山西通报588例手足口病病例  
[2009年04月01日]
【政经】长江重庆段水位持续下降  
[2009年04月01日]
【金融】农行年内将建成五家私人银行  
[2009年04月01日]
【产业】3月中国制造业PMI指数为44.8  
[2009年04月01日]
【政经】长江中下游全面禁渔启动  
[2009年04月01日]
【海外】胡锦涛将出席G20峰会  
[2009年04月01日]
【金融】上海银行业银证交易大幅萎缩  
[2009年04月01日]
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