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即时要闻
【产业】前7个月中国汽车产销增幅同比明显回落  
[2008-08-11]
【产业】国内金价创出今年新低  
[2008-08-11]
【政经】新华社受权发布《公共机构节能条例》  
[2008-08-11]
【金融】2008年第十三期记账式国债发行  
[2008-08-11]
【海外】土耳其雷爆炸事件致8死4伤  
[2008-08-11]
【政经】库车暴力恐怖案伤者无生命危险  
[2008-08-11]
【政经】汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-08-11]
【海外】美预测中国明年有望成第一大制造国  
[2008-08-11]
【金融】恒生指数微跌26点  
[2008-08-11]
【金融】沪深B股继续暴跌  
[2008-08-11]
【政经】中国前7个月累计贸易顺差同比降9.6%  
[2008-08-11]
【金融】八只认购权证跌幅超10%  
[2008-08-11]
【政经】暴雨致云南大关县境内国道中断  
[2008-08-11]
【海外】泰最高法院对他信夫妇发出逮捕令  
[2008-08-11]
【金融】卫士通在深市正式挂牌交易  
[2008-08-11]
【产业】国内金银价全线下跌  
[2008-08-11]
【政经】陈艳青获女子举重58公斤级冠军  
[2008-08-11]
【政经】中国前7个月外贸进出口总值近1.5万亿美元  
[2008-08-11]
【海外】日本公布应对通胀紧急经济刺激计划草案  
[2008-08-11]
【政经】中国7月出口同比增26.9%  
[2008-08-11]
【金融】国内黄金期货价全线下跌  
[2008-08-11]
【金融】认购权证有八只跌幅超过一成  
[2008-08-11]
【金融】沪深B股继续暴跌　  
[2008-08-11]
【金融】台北股市上涨116点  
[2008-08-11]
【产业】美国手机市场销量LG超三星  
[2008-08-11]
【海外】据称穆沙拉夫将不会辞职  
[2008-08-11]
【金融】中石油再创上市以来新低  
[2008-08-11]
【政经】林跃／火亮获男双十米跳水金牌  
[2008-08-11]
【政经】暴雨致云南20人死亡  
[2008-08-11]
【政经】央行向国际奥委会赠送纪念币  
[2008-08-11]
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