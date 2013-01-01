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即时要闻
【产业】31日现货金银价格延续下挫  
[2009年03月31日]
【产业】今年电子信息业已投资306.6亿元  
[2009年03月31日]
【海外】日本家庭消费同比下降3.5%  
[2009年03月31日]
【金融】15家银行签下浦东授信大单  
[2009年03月31日]
【产业】广东高新及机电产品出口大幅下降  
[2009年03月31日]
【政经】豫、川地方债即将发行  
[2009年03月31日]
【政经】秦刚：希望法方正面回应中方关切  
[2009年03月31日]
【产业】中海油2008年净利润增长42%  
[2009年03月31日]
【金融】证监会：立立电子重上发审会无关IPO重启  
[2009年03月31日]
【金融】31日台北股市小涨四点  
[2009年03月31日]
【海外】日本2月失业率升至4.4%  
[2009年03月31日]
【金融】31日上期金价格继续下挫  
[2009年03月31日]
【金融】31日认购权证多报升  
[2009年03月31日]
【金融】基金去年累计亏损1.5万亿元  
[2009年03月31日]
【金融】31日沪深B股双双走高  
[2009年03月31日]
【金融】中小板指数涨1.09%  
[2009年03月31日]
【产业】中集集团2008年净利润下降五成多  
[2009年03月31日]
【海外】韩国政府下调税收收入预期  
[2009年03月31日]
【政经】全国铁路4月1日起实行新运行图  
[2009年03月31日]
【金融】日经股指下跌1.54%  
[2009年03月31日]
【金融】5月后月均解禁规模将减少四成  
[2009年03月31日]
【政经】深圳报告一周手足口病发病数90例  
[2009年03月31日]
【政经】贵州报告手足口病135例  
[2009年03月31日]
【政经】出国不归官员杨湘洪之妻涉嫌犯罪被捕  
[2009年03月31日]
【海外】巴西宣布减免税措施  
[2009年03月31日]
【海外】日本家庭消费连续12个月同比下降  
[2009年03月31日]
【产业】索尼公司新年度招聘职位减半  
[2009年03月31日]
【海外】法政府限制企业高管奖金  
[2009年03月31日]
【金融】德银高管称危机未结束  
[2009年03月31日]
【海外】韩国一架F16战机坠毁  
[2009年03月31日]
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