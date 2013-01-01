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即时要闻
【政经】印尼支持创造国际储备货币的建议  
[2009年03月29日]
【海外】美副总统：不会取消对古巴封锁  
[2009年03月29日]
【海外】匈牙利社会党主席宣布辞职  
[2009年03月29日]
【政经】山西原平市发生4.2级地震  
[2009年03月29日]
【政经】十名三鹿奶粉事件责任人被处理  
[2009年03月29日]
【海外】美“发现”号航天飞机返回  
[2009年03月29日]
【海外】巴西总统吁改革国际期货市场  
[2009年03月29日]
【海外】拜登称美国与拉美关系将更新  
[2009年03月29日]
【海外】太空游客西蒙尼重游空间站  
[2009年03月29日]
【海外】G20峰会前夕伦敦万人游行  
[2009年03月29日]
【海外】土耳其一直升机坠毁六人亡  
[2009年03月29日]
【海外】挪威决定向IMF提供额外财政支持  
[2009年03月28日]
【政经】山东菏泽已报告五例手足口病死亡病例  
[2009年03月28日]
【政经】印尼支持中国有关创造国际储备货币的建议  
[2009年03月28日]
【产业】神华与华润签五年煤炭供应协议  
[2009年03月28日]
【政经】王岐山：G20会议应具有超出20国本身的视野  
[2009年03月28日]
【产业】国资委对央企衍生品投资划“红线”  
[2009年03月28日]
【产业】华侨城2008年净利润增长22.3%  
[2009年03月28日]
【金融】沪深流通市值一周增加近5%  
[2009年03月28日]
【海外】肯尼亚再次下调今年经济增长预期  
[2009年03月28日]
【政经】娄勤俭：将从四方面加强工业节能减排工作  
[2009年03月28日]
【海外】印尼蓄水湖决堤事故死亡数升至77人  
[2009年03月28日]
【海外】马来西亚总理将提出辞职  
[2009年03月28日]
【海外】英国经济衰退程度大于预期  
[2009年03月28日]
【产业】通用寻找欧宝投资者  
[2009年03月28日]
【海外】德银将寻求发股融资授权  
[2009年03月28日]
【海外】日自卫队出动驱逐舰拦截朝鲜发射物  
[2009年03月28日]
【政经】西合铁路年内将开建复线  
[2009年03月28日]
【金融】27日伦敦股市小幅收低  
[2009年03月28日]
【海外】奥巴马宣布对阿富汗新战略  
[2009年03月28日]
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