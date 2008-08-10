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即时要闻
【金融】东京股市日经股指大涨  
[2008-08-11]
【金融】上证综指跌破2500点   
[2008-08-11]
【政经】国际奥委会称不发政治相关信息  
[2008-08-11]
【海外】他信正式向英国寻求政治避难  
[2008-08-11]
【海外】新加坡经济增速创5年来最低  
[2008-08-11]
【海外】格鲁吉亚冲突升级促使油价反弹  
[2008-08-11]
【政经】朱启南卫冕十米气步枪失利   
[2008-08-11]
【政经】西班牙选手被检测出兴奋剂  
[2008-08-11]
【海外】非盟促毛里塔尼亚恢复宪法秩序  
[2008-08-11]
【海外】高油价使欧佩克成员国收入大增  
[2008-08-11]
【金融】人民币对美元连续10日回落   
[2008-08-11]
【海外】英国夺女子400米自由泳冠军   
[2008-08-11]
【政经】澳获女子100米蝶泳金牌  
[2008-08-11]
【金融】阿根廷宣布债券回购计划  
[2008-08-11]
【产业】7月中国工业品出厂价同比涨10%  
[2008-08-11]
【政经】日打破男子100米蛙泳世界纪录  
[2008-08-11]
【海外】布什称已警告普京对格动武  
[2008-08-11]
【金融】人民币市场汇价(8月11日)  
[2008-08-11]
【金融】沪深两市周一低开沪指跌0.38%   
[2008-08-11]
【政经】开幕式通话每小时110065次  
[2008-08-11]
【政经】国际财经快报  
[2008-08-11]
【海外】阿布哈兹宣布进入“战争状态”  
[2008-08-11]
【政经】中国经济应不会有“奥运症候群”  
[2008-08-11]
【海外】日本劳动力不足  
[2008-08-11]
【海外】安理会就格冲突举行第四轮磋商  
[2008-08-11]
【海外】伊拉克外长要求美明确撤军时间  
[2008-08-11]
【海外】格总统称愿尽快解决南奥塞梯危机  
[2008-08-11]
【海外】俄海军击沉一格鲁吉亚导弹快艇  
[2008-08-11]
【海外】格鲁吉亚开始从伊拉克撤军  
[2008-08-11]
【政经】新疆库车恐怖爆炸案已有效处置  
[2008-08-10]
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