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即时要闻
【金融】认购权证成交破400亿元  
[2009年03月27日]
【产业】中国电子制造增加值同比下降  
[2009年03月27日]
【金融】沪深B股继续上行  
[2009年03月27日]
【金融】沪深股市放量上行  
[2009年03月27日]
【金融】台北股市上涨4点  
[2009年03月27日]
【产业】中国软件业技术服务比重上升  
[2009年03月27日]
【产业】全国煤炭需求疲软价格回落  
[2009年03月27日]
【金融】斯蒂格利茨呼吁改革金融架构  
[2009年03月27日]
【金融】东京股市日经股指微跌  
[2009年03月27日]
【产业】中石化业绩预告去年净利下降  
[2009年03月27日]
【金融】台湾金融管理机构宣布暂缓降息  
[2009年03月27日]
【产业】中海油在渤海发现两中型油气  
[2009年03月27日]
【海外】欧盟称不会违背援助发展中国家承诺  
[2009年03月27日]
【海外】泰国反政府集会者继续包围总理府  
[2009年03月27日]
【海外】日本2月消费指数同比持平  
[2009年03月27日]
【海外】印尼蓄水湖决堤致至少18人死亡  
[2009年03月27日]
【海外】日自卫队将进入导弹拦截状态  
[2009年03月27日]
【海外】日本拟追加对外贸易融资援助  
[2009年03月27日]
【政经】国开行为兰州发行15亿元债券  
[2009年03月27日]
【产业】中石化上海下调90号汽油价格  
[2009年03月27日]
【海外】美联储高官称经济衰退进入末期  
[2009年03月27日]
【金融】花旗在亚太推出新电子交易平台  
[2009年03月27日]
【海外】美上周失业人数继续攀升  
[2009年03月27日]
【产业】万通实业与世贸中心签署租约  
[2009年03月27日]
【海外】匈牙利向索罗斯基金管理公司开罚单  
[2009年03月27日]
【海外】IMF称拉美经济将更加恶化  
[2009年03月27日]
【海外】英国将在G20建议重振贸易  
[2009年03月27日]
【金融】日经股指早盘上涨0.96%  
[2009年03月27日]
【海外】雅加达洪水导致至少18人亡  
[2009年03月27日]
【金融】欧洲央行考虑购买公司债  
[2009年03月27日]
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