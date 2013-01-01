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即时要闻
【海外】法政府禁受援企业高管领奖金  
[2009年03月27日]
【金融】欧盟批准救助爱尔兰银行计划  
[2009年03月27日]
【金融】美国30年期抵押贷款利率降至新低  
[2009年03月27日]
【产业】法航-荷航集团出现营业亏损  
[2009年03月27日]
【政经】前两月工业企业利润下降  
[2009年03月27日]
【海外】德国延长旧换新增加汽车销量  
[2009年03月27日]
【海外】肯尼亚拟修改贸易法促进出口  
[2009年03月27日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走高  
[2009年03月27日]
【政经】工信部称头两月工业增加值增长  
[2009年03月27日]
【产业】任天堂Wii销量突破5000万  
[2009年03月27日]
【海外】奥巴马将推出拯救汽车业措施  
[2009年03月27日]
【海外】德国4月消费者信心指数下降  
[2009年03月27日]
【海外】潘基文提名联合国开发计划署长  
[2009年03月27日]
【海外】巴西赞成新国际储备货币建议  
[2009年03月27日]
【海外】WTO称贸易保护主义上升  
[2009年03月27日]
【海外】埃及再现人感染禽流感病例  
[2009年03月27日]
【金融】内地挂钩海外股指基金有望推出  
[2009年03月27日]
【海外】澳总理称必须推进改革IMF  
[2009年03月27日]
【海外】法国连续48年成德国最大出口方  
[2009年03月27日]
【产业】通用汽车7500名工人买断离职  
[2009年03月27日]
【金融】国际财经快报  
[2009年03月27日]
【海外】美出台金融体系改革方案  
[2009年03月27日]
【产业】钢材期货在上期所挂挂牌交易  
[2009年03月27日]
【金融】27日沪深股市双双高开  
[2009年03月27日]
【海外】萨科齐呼吁大湖地区加强合作  
[2009年03月27日]
【海外】奥巴马将宣布阿富汗新战略  
[2009年03月27日]
【海外】北约与伊朗30年来首次会谈  
[2009年03月27日]
【海外】秘鲁北部发生5.8级地震  
[2009年03月27日]
【海外】欧洲货船在索马里海域被劫持  
[2009年03月27日]
【海外】捷克总理托波拉内克辞职  
[2009年03月27日]
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