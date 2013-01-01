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即时要闻
【产业】国际油价升至每桶54美元  
[2009年03月27日]
【金融】伦敦股市止跌反弹微幅收高  
[2009年03月27日]
【金融】法兰克福股市上涨0.85%  
[2009年03月27日]
【金融】巴黎CAC40股指微跌  
[2009年03月27日]
【海外】日财务省副大臣违规炒股辞职  
[2009年03月27日]
【海外】卡扎菲与巴希尔讨论苏丹局势  
[2009年03月27日]
【海外】哥伦比亚直升机坠毁四人死亡  
[2009年03月27日]
【金融】乐观情绪推动美股连续走高  
[2009年03月27日]
【海外】奥巴马将推动全球金融监管改革  
[2009年03月27日]
【金融】纽约汇市美元对多数货币上涨  
[2009年03月27日]
【金融】26日纽约期金价窄幅整理  
[2009年03月27日]
【海外】美国经济四季度下降6.3%  
[2009年03月26日]
【政经】海南东方群体性事件已得到控制  
[2009年03月26日]
【金融】李嘉诚：五年内不会再减持中行  
[2009年03月26日]
【金融】光大控股纯利下降近80%  
[2009年03月26日]
【政经】山西永市黄河发生漫滩  
[2009年03月26日]
【海外】西蒙尼启程再访国际空间站  
[2009年03月26日]
【产业】华能集团进军信托业  
[2009年03月26日]
【政经】菏泽新增手足口病死亡患儿  
[2009年03月26日]
【产业】发改委：周期性评估国际油价  
[2009年03月26日]
【金融】亚太股市多数上涨  
[2009年03月26日]
【海外】李显龙改组内阁  
[2009年03月26日]
【政经】“广西北部湾港”正式命名  
[2009年03月26日]
【政经】煤炭探矿权将继续暂停申请  
[2009年03月26日]
【政经】中国大幅缩减企业投资项目政府审核  
[2009年03月26日]
【政经】中国首评城市流通竞争力  
[2009年03月26日]
【海外】泰反政府集会者包围总理府  
[2009年03月26日]
【金融】上期金小幅上扬  
[2009年03月26日]
【政经】北京地铁4号线列车即将抵京  
[2009年03月26日]
【政经】西气东输西段主体铺设完成  
[2009年03月26日]
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