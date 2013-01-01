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即时要闻
【金融】法国与IMF愿重整金融领域  
[2009年03月26日]
【海外】国际金融机构将援助罗马尼亚  
[2009年03月26日]
【金融】法兰克福股市上涨0.86%  
[2009年03月26日]
【金融】法国CAC40股指收涨0.66%  
[2009年03月26日]
【金融】纽约期金价格反弹1.3%  
[2009年03月26日]
【海外】美国将公布应对金融风险计划  
[2009年03月26日]
【海外】美国大陆航空开通纽约直飞上海航线  
[2009年03月26日]
【海外】潘基文和布朗讨论金融危机  
[2009年03月26日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年03月26日]
【金融】利好经济数据推动美股上扬  
[2009年03月26日]
【金融】国际油价回落  
[2009年03月26日]
【金融】伦敦股市微幅收低  
[2009年03月26日]
【海外】法美伦敦峰会将作 “具体决定”  
[2009年03月26日]
【政经】香港金管局注资27亿港元  
[2009年03月25日]
【海外】海合会对推迟统一货币时间表态不一  
[2009年03月25日]
【政经】李长春访问缅甸  
[2009年03月25日]
【金融】中信泰富亏损126.62亿港元  
[2009年03月25日]
【产业】格力获准组建制冷技术研究中心  
[2009年03月25日]
【产业】TCL集团实现净利同比增26.6%  
[2009年03月25日]
【产业】广本启动整车水运方式  
[2009年03月25日]
【政经】5.8%的返乡农民工被拖欠工资  
[2009年03月25日]
【政经】去年公派留学人员达1.3万人  
[2009年03月25日]
【政经】浙江启动商标专用权质押贷款  
[2009年03月25日]
【政经】上海将建成国际金融航运中心  
[2009年03月25日]
【产业】国资委调整大唐集团等央企主业  
[2009年03月25日]
【政经】部分行业出口退税率提高  
[2009年03月25日]
【产业】中石油公布股息  
[2009年03月25日]
【产业】现货金银延续跌势  
[2009年03月25日]
【金融】港股跌288点  
[2009年03月25日]
【政经】新疆公路建设项目陆续开工  
[2009年03月25日]
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