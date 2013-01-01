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即时要闻
【产业】去年家电连锁企业增长趋缓  
[2009年03月25日]
【政经】中国“锻造一号”机器人问世  
[2009年03月25日]
【产业】英特尔大连工厂设备进厂  
[2009年03月25日]
【金融】沪深B股跌幅双双超过1%  
[2009年03月25日]
【金融】认购权证全跌  
[2009年03月25日]
【金融】中小板指数跌1.96%  
[2009年03月25日]
【政经】长江上游水情告急  
[2009年03月25日]
【金融】上期金价继续大跌  
[2009年03月25日]
【海外】美洲开发银行将向拉美提供贷款  
[2009年03月25日]
【产业】中国电信净利下滑96.3%  
[2009年03月25日]
【产业】浙江汽柴油价格约提高0.2元  
[2009年03月25日]
【政经】大陆赴台旅游累计逾14万人次  
[2009年03月25日]
【金融】央行公布银行间债券数据  
[2009年03月25日]
【政经】中国融资租赁业务营业额达1550亿元  
[2009年03月25日]
【政经】武汉城市圈GDP占湖北六成  
[2009年03月25日]
【海外】日本2月贸易顺差同比下降  
[2009年03月25日]
【海外】欧盟要求成员国财政赤字达标  
[2009年03月25日]
【海外】美国国会通过涉台决议  
[2009年03月25日]
【金融】台北股市上涨104点  
[2009年03月25日]
【海外】菲永称欧美就拯救经济达成一致  
[2009年03月25日]
【海外】阿富汗公共汽车炸弹爆炸七人亡  
[2009年03月25日]
【海外】肯尼亚信息产业预计将吸引外资  
[2009年03月25日]
【产业】花王新战略品牌将投入亚洲  
[2009年03月25日]
【海外】巴西吸引外国直接投资回升  
[2009年03月25日]
【海外】韩国智库称韩经济下半年复苏  
[2009年03月25日]
【产业】德国汽车部件商莱尼向非洲转移  
[2009年03月25日]
【海外】WTO副总干事称多哈谈判应尽快完成  
[2009年03月25日]
【海外】德意志银行行长收入减九成  
[2009年03月25日]
【金融】纽约汇市美元汇率涨跌不一  
[2009年03月25日]
【金融】财政部将发行记账式附息国债  
[2009年03月25日]
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