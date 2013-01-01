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即时要闻
【海外】加拿大四省遭暴风雪袭击  
[2009年03月25日]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2009年03月25日]
【政经】湖北五峰散装白酒已致四人死亡  
[2009年03月25日]
【金融】IMF宣布贷款项目改革方案  
[2009年03月25日]
【金融】海富通新基金将正式发行  
[2009年03月25日]
【产业】上航公布行业首份年报  
[2009年03月25日]
【海外】奥巴马周末可能会见银行高管  
[2009年03月25日]
【金融】英国劳合社去年利润减半  
[2009年03月25日]
【政经】内蒙古乌海民宅爆炸原因查明  
[2009年03月25日]
【海外】九名偷渡者在也门溺水身亡  
[2009年03月25日]
【海外】科威特投资公司资产缩水三成  
[2009年03月25日]
【产业】台湾制造业衰退幅度可望缩减  
[2009年03月25日]
【海外】国际劳工组织呼吁创立全球就业公约  
[2009年03月25日]
【产业】日本车商在中国产销量回暖  
[2009年03月25日]
【海外】智库称德国无需美国式救市计划  
[2009年03月25日]
【金融】人民币对美元汇率中间价回落  
[2009年03月25日]
【海外】穆迪称戴姆勒未改变负面前景  
[2009年03月25日]
【海外】德国经济预期将下滑4%  
[2009年03月25日]
【海外】阿联酋削减5月原油出口  
[2009年03月25日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年03月25日]
【海外】日本外贸四个月后首现顺差  
[2009年03月25日]
【产业】民航业今年或预亏47亿美元  
[2009年03月25日]
【金融】上海银行业非利息收入比重提高  
[2009年03月25日]
【海外】骆家辉担任美国商务部长  
[2009年03月25日]
【海外】几内亚前总理苏瓦雷被拘留  
[2009年03月25日]
【金融】国际财经快报  
[2009年03月25日]
【金融】伦敦市场金属期货价大幅收低  
[2009年03月25日]
【海外】奥巴马称期望得到更多监管授权  
[2009年03月25日]
【海外】德国和欧元区经济下滑放缓  
[2009年03月25日]
【海外】巴布亚新几内亚发生6级地震  
[2009年03月25日]
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