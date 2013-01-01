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即时要闻
【金融】纽约股市三大股指大幅回落  
[2009年03月25日]
【金融】纽约黄金期货下跌3%  
[2009年03月25日]
【金融】国际油价继续小幅走高  
[2009年03月25日]
【金融】24日伦敦股市收低  
[2009年03月25日]
【海外】美渔船沉没三人伤亡四人失踪  
[2009年03月25日]
【金融】巴黎CAC40股指收涨0.17%  
[2009年03月25日]
【金融】法兰克福股市微涨0.26%  
[2009年03月25日]
【海外】美政府寻求授权接管非银行金融公司  
[2009年03月25日]
【海外】萨科齐宣布更多经济刺激措施  
[2009年03月25日]
【海外】乌克兰致力于加入欧盟  
[2009年03月25日]
【政经】山西乡镇卫生院将归入全额事业单位  
[2009年03月25日]
【海外】日女性人口近60年来首现减少  
[2009年03月25日]
【海外】调查发现麦道夫资产超10亿美元  
[2009年03月25日]
【金融】周小川：关于储蓄率问题的思考   
[2009年03月24日]
【金融】周小川：关于改革国际货币体系的思考  
[2009年03月24日]
【政经】发改委决定提高成品油价  
[2009年03月24日]
【政经】王岐山会见美国客人  
[2009年03月24日]
【金融】渣打中国企业业务税前盈利增长66%  
[2009年03月24日]
【金融】中银香港纯利下降78.4%  
[2009年03月24日]
【产业】中国联通选择上海贝尔部署3G  
[2009年03月24日]
【政经】王快水库向京供水已超1100万方  
[2009年03月24日]
【产业】长春建成中国最大汽车零件集散地  
[2009年03月24日]
【政经】广东探索大部门体制  
[2009年03月24日]
【金融】嘉实推出基金投资者信心指数  
[2009年03月24日]
【政经】北京前两个月进出口总值下降37.2%  
[2009年03月24日]
【产业】中国电信纯利同比减少96.3%  
[2009年03月24日]
【金融】新增A股账户上周止跌  
[2009年03月24日]
【产业】ST东源第三度重组  
[2009年03月24日]
【政经】中国严控国企巨头金融衍生业务  
[2009年03月24日]
【政经】中国简化出口退税单证备案管理  
[2009年03月24日]
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