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即时要闻
【海外】俄不满在输气系统改造上遭排除  
[2009年03月24日]
【海外】“发现”号宇航员完成第三次太空行走  
[2009年03月24日]
【海外】调查显示欧盟多数人担忧水质  
[2009年03月24日]
【金融】伦敦股市大幅收高  
[2009年03月24日]
【产业】国际油价创近四个月新高  
[2009年03月24日]
【海外】伊拉克一葬礼遭袭25人死亡  
[2009年03月24日]
【金融】纽约黄金期货小幅下挫  
[2009年03月24日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2009年03月24日]
【海外】巴基斯坦警察局遭袭致一人亡  
[2009年03月24日]
【金融】法兰克福股市上涨2.65%  
[2009年03月24日]
【金融】巴黎CAC40股指收涨2.81%  
[2009年03月24日]
【金融】美股大幅飙升  
[2009年03月24日]
【海外】奥巴马认为有毒资产收购计划会收良效  
[2009年03月24日]
【海外】马达加斯加过渡政府接管外交部  
[2009年03月24日]
【海外】俄赴索马里反潜舰进行轮换  
[2009年03月24日]
【金融】三菱UFJ将裁员并关闭50个分支机构  
[2009年03月24日]
【政经】澳门举办亚太反腐行动组会议  
[2009年03月23日]
【金融】纽约三大股指开盘涨幅均超2%  
[2009年03月23日]
【政经】习近平会见保加利亚副总理兼外长  
[2009年03月23日]
【海外】土耳其总统33年来首访伊拉克  
[2009年03月23日]
【政经】中国首次发现战国晚期陵园  
[2009年03月23日]
【产业】欧佩克周油价继续回升  
[2009年03月23日]
【金融】汇丰配股权挂牌首日大涨  
[2009年03月23日]
【产业】南京新百将实施重大资产重组  
[2009年03月23日]
【政经】台湾失业人数攀升至62万余人  
[2009年03月23日]
【产业】中国水泥产能三年增长10倍  
[2009年03月23日]
【金融】周小川：创造性改革完善国际货币体系  
[2009年03月23日]
【海外】日本实施“工作分享制”稳定就业  
[2009年03月23日]
【金融】亚太主要股市多数上涨  
[2009年03月23日]
【金融】央行和银监会联合发文促信贷结构调整  
[2009年03月23日]
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