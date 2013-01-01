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即时要闻
【产业】中行贷款支持西藏甲玛铜多金属矿开发  
[2009年03月23日]
【产业】钢材期货将上市交易  
[2009年03月23日]
【产业】中国首套煤间接制油装置试车  
[2009年03月23日]
【政经】涪陵一工厂发生垮塌  
[2009年03月23日]
【产业】紫金矿业净利润超30亿元  
[2009年03月23日]
【产业】中石化一季度经济效益好于预期  
[2009年03月23日]
【政经】云天化合成氨装置管道断裂  
[2009年03月23日]
【政经】河南警方破获特大假币案  
[2009年03月23日]
【海外】韩国财团去年净负债增加  
[2009年03月23日]
【产业】现货金银继续上涨  
[2009年03月23日]
【政经】陈德铭：中国欢迎外企来华投资  
[2009年03月23日]
【金融】港股以接近全日最高位收市  
[2009年03月23日]
【政经】三鹿第二批破产资产拍卖  
[2009年03月23日]
【政经】全国住房公积金余额稳定增长  
[2009年03月23日]
【政经】沪深B股涨幅双双超过2%  
[2009年03月23日]
【政经】全国旅交会在扬州开幕  
[2009年03月23日]
【政经】央行与印尼建立货币互换安排  
[2009年03月23日]
【金融】中小板指数逼近前期高位  
[2009年03月23日]
【产业】东航将推出11条快线  
[2009年03月23日]
【政经】中国发现超级稻增产关键基因  
[2009年03月23日]
【政经】苏丹总统会见中共友好代表团  
[2009年03月23日]
【产业】三鹿第二批破产财产将拍卖   
[2009年03月23日]
【政经】胡锦涛伦敦峰会间会晤奥巴马  
[2009年03月23日]
【海外】泰国两起炸弹爆炸致11人受伤  
[2009年03月23日]
【政经】云南云天化公司车间发生爆炸  
[2009年03月23日]
【金融】台北股市大涨162点  
[2009年03月23日]
【金融】东京股市日经股指收盘上涨  
[2009年03月23日]
【政经】李毅中称危机应对措施已见成效  
[2009年03月23日]
【海外】奥巴马称已看到经济复苏希望  
[2009年03月23日]
【政经】大连铁矿石进口量创新高  
[2009年03月23日]
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