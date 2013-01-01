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即时要闻
【政经】1月至2月两岸贸易额下降  
[2009年03月20日]
【政经】内地与香港贸易额同比下降28.4%  
[2009年03月20日]
【政经】哈同特大交通事故驾驶员无驾驶资格  
[2009年03月20日]
【海外】纽约反战人士敦促美国撤军  
[2009年03月20日]
【金融】台北股市下跌74点  
[2009年03月20日]
【海外】巴西下调经济增长预期  
[2009年03月20日]
【海外】美宇航员安装托架和电池板  
[2009年03月20日]
【海外】美军阿富汗打死30名武装人员  
[2009年03月20日]
【金融】欧盟领导人支持IMF大幅增资  
[2009年03月20日]
【产业】蒂森-克虏伯将现三年来首次季度亏损  
[2009年03月20日]
【海外】欧盟就经济刺激项目达成一致  
[2009年03月20日]
【金融】中行获聘港珠澳大桥惟一贷款牵头行  
[2009年03月20日]
【金融】上证综指早盘收报2257.27点  
[2009年03月20日]
【海外】盖特纳：美正“迅速地”处理不良资产  
[2009年03月20日]
【海外】朝鲜将举行最高人民会议  
[2009年03月20日]
【产业】中兴通讯公布业绩报告  
[2009年03月20日]
【海外】日本百货业绩跌幅创历史新高  
[2009年03月20日]
【产业】欧盟对埃尼公司提起反垄断指控  
[2009年03月20日]
【金融】43家担保机构获中央财政补助  
[2009年03月20日]
【政经】贵州晴隆乡镇煤矿透水  
[2009年03月20日]
【产业】美政府援助汽车部件供应商  
[2009年03月20日]
【金融】纽约黄金期价大涨  
[2009年03月20日]
【产业】芝加哥农产品期货大涨  
[2009年03月20日]
【金融】人民币对美元汇率升破6.83  
[2009年03月20日]
【政经】胡锦涛将出席20国第二次金融峰会  
[2009年03月20日]
【政经】李长春出访日本等国家  
[2009年03月20日]
【海外】英国2月预算赤字创新高  
[2009年03月20日]
【海外】加拿大公布癌患数据报告  
[2009年03月20日]
【金融】今年新基金累计募集295亿元  
[2009年03月20日]
【金融】20日人民币市场汇价  
[2009年03月20日]
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