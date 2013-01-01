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即时要闻
【金融】亚太地区股市涨跌不一  
[2009年03月19日]
【政经】澳门前两月财政盈余缩水  
[2009年03月19日]
【政经】胡锦涛会见朝鲜总理金英日  
[2009年03月19日]
【金融】农行与厦门签署贷款协议  
[2009年03月19日]
【产业】中海油南海一气田投产  
[2009年03月19日]
【金融】国内现货金银报价上扬  
[2009年03月19日]
【金融】国际金价波动　上期金放量收高  
[2009年03月19日]
【金融】中国银行与国开行签合作协议  
[2009年03月19日]
【金融】港股走势反复　收盘微涨  
[2009年03月19日]
【政经】吴邦国会见朝鲜总理金英日  
[2009年03月19日]
【政经】长株潭城市群将并网  
[2009年03月19日]
【金融】银行年报揭示银行业高增长  
[2009年03月19日]
【海外】专家称亚洲应降低出口依赖度  
[2009年03月19日]
【产业】南方电网投资改造三亚电网  
[2009年03月19日]
【海外】俄罗斯大幅调整今年预算  
[2009年03月19日]
【海外】加沙发生爆炸袭击两人死亡  
[2009年03月19日]
【金融】367家上市公司资产减值  
[2009年03月19日]
【产业】外交部称禁止可口可乐并购汇源并非贸易保护主义  
[2009年03月19日]
【产业】商务部称汇源收购案裁决与外贸政策无关  
[2009年03月19日]
【金融】沪深B股持续走高  
[2009年03月19日]
【金融】A股连续四个交易日收红  
[2009年03月19日]
【产业】中钢协称钢铁生产恢复超需求  
[2009年03月19日]
【金融】认购权证多报升  
[2009年03月19日]
【金融】中小板指数高开高走  
[2009年03月19日]
【金融】东京股市日经股指微跌  
[2009年03月19日]
【金融】中国水电集团发行债券  
[2009年03月19日]
【产业】香港甲级写字楼租价全球最贵  
[2009年03月19日]
【产业】中钢协预计钢材出口量大降  
[2009年03月19日]
【金融】兴业有机增长基金募集至20日  
[2009年03月19日]
【产业】工信部提出发展高清光盘四原则  
[2009年03月19日]
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